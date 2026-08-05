México: asesinan al influencer durante una transmisión en vivo

México volvió a quedar conmocionado por un nuevo episodio de violencia contra un creador de contenido. El influencer César Gastélum, conocido en redes sociales por sus videos de humor y transmisiones en vivo, fue asesinado a balazos mientras realizaba un streaming en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa.

El ataque ocurrió durante la noche del martes, cuando Gastélum se encontraba en el exterior de un restaurante de comida rápida acompañado por otras personas. De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron al lugar y uno de ellos abrió fuego directamente contra el influencer antes de escapar.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su conmoción por el asesinato ocurrido en plena transmisión en vivo.

Quién era César Gastélum

Gastélum tenía 25 años y era una figura conocida en TikTok y otras plataformas digitales, donde publicaba principalmente contenidos humorísticos y escenas cotidianas relacionadas con la vida en Sinaloa.

En TikTok acumulaba casi 600.000 seguidores y millones de reproducciones, consolidándose como uno de los creadores de contenido con mayor crecimiento en la región.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona y la Fiscalía inició la investigación para identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no confirmaron el móvil del crimen. No obstante, algunos medios locales señalaron que los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas una posible relación con el contexto de violencia que atraviesa el estado de Sinaloa.