Irán busca presionar a Estados Unidos con una estrategia de desgaste en el estrecho de Ormuz

Irán está desplegando una estrategia de presión gradual sobre Estados Unidos y sus aliados con el objetivo de convertir las principales rutas marítimas y la infraestructura energética de Oriente Medio en herramientas de negociación, según funcionarios y analistas de la región del Golfo consultados por Reuters.

Lejos de buscar una victoria militar directa, Teherán apuesta por una escalada controlada, destinada a aumentar progresivamente el costo de la confrontación sin llegar a desencadenar una guerra de gran escala.

De acuerdo con el análisis, el objetivo del gobierno iraní es convencer a Washington de que contener la crisis resulta más costoso que aceptar un nuevo equilibrio de poder en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

El mensaje de Teherán es claro: si Estados Unidos no acepta un mayor protagonismo iraní en la administración de esa vía estratégica, el conflicto podría extenderse hacia otros puntos clave del comercio internacional.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa

El estrecho de Ormuz canaliza aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo y se ha convertido en el principal punto de presión de Irán.

Sin embargo, analistas sostienen que la estrategia iraní ya no se limita únicamente a ese corredor marítimo. Las amenazas también alcanzan al Mar Rojo, la infraestructura energética de Arabia Saudita y otros puntos estratégicos, con el propósito de aumentar los costos de proteger el comercio internacional.

Michael Knights, investigador del Washington Institute, afirmó que la principal fortaleza de Irán no radica en su capacidad para derrotar militarmente a Estados Unidos o Israel. "Su gran ventaja es que pueden perjudicar a los estados de la región y a la economía global", señaló.

Según especialistas, cada nueva amenaza obliga a desplegar mayores recursos militares para proteger rutas comerciales, puertos e instalaciones energéticas, incrementando el costo político y económico para Occidente.

Mientras el presidente estadounidense Donald Trump anunció la posibilidad de nuevas conversaciones con Teherán, las autoridades iraníes aseguraron que actualmente no existen negociaciones en marcha.

Fuentes cercanas al gobierno iraní sostienen que Teherán considera que las concesiones realizadas en el pasado fueron interpretadas por Washington como señales de debilidad, por lo que ahora busca negociar desde una posición de mayor fortaleza.