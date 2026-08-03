Secuestraron el barco de Sea Shepherd, los famosos defensores de las ballenas
Mundo03/08/2026
La Guardia Costera islandesa y fuerzas especiales abordaron una embarcación de la Fundación Capitán Paul Watson luego de que, según las autoridades, desobedeciera órdenes de abandonar las aguas del país.
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APMundo02/08/2026
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