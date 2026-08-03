Secuestraron el barco de Sea Shepherd, los famosos defensores de las ballenas

Las autoridades de Islandia secuestraron el barco de Sea Shepherd, la reconocida organización y que se hizo famosa por sus series en la lucha contra los balleneros japoneses, entre otros depredadores de otros países.

Según informó la Guardia Costera islandesa, el operativo comenzó luego de que la tripulación del ballenero Hvalur 9 solicitara asistencia al considerar que su seguridad estaba en riesgo por la presencia del buque de protesta Bandero.

Las autoridades señalaron que el barco ignoró la orden de abandonar las aguas islandesas y posteriormente tampoco acató la instrucción de detener sus motores. Ante esa situación, efectivos de la Guardia Costera y del Escuadrón Vikingo, la unidad de operaciones especiales de la Policía de Islandia, abordaron la embarcación durante la madrugada del jueves y detuvieron a toda la tripulación.

La Fundación Capitán Paul Watson confirmó posteriormente que el barco fue incautado y aseguró que los 21 tripulantes permanecieron retenidos a bordo sin acceso a sus teléfonos celulares. Watson no se encontraba en la embarcación al momento del operativo.