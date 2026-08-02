Atentado con bomba en un restaurante de Moscú dejó cinco muertos e investigan si el objetivo era un alto jefe militar ruso

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Al menos cinco personas murieron y otras 21 resultaron heridas, seis de ellas en estado crítico, tras un atentado con bomba ocurrido en un restaurante del centro de Moscú, capital de Rusia.

La explosión se produjo la noche del sábado en el restaurante italiano Balzi Rossi, donde, según medios independientes rusos, se celebraba un evento privado por el 55° cumpleaños del comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, Alexandr Chaiko.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobyanin, calificó el hecho como un "brutal acto terrorista" y confirmó que las víctimas heridas permanecen internadas en distintos hospitales de la ciudad, donde reciben atención médica. Sin embargo, las autoridades rusas no identificaron oficialmente a los responsables del ataque ni confirmaron quién era el objetivo del atentado.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la explosión fue provocada por una bomba de fabricación casera, con una potencia equivalente a un kilogramo de TNT.

Entre los fallecidos se encuentra la mujer que transportaba el explosivo, quien, según la investigación preliminar, se presentó en el restaurante simulando ser una repartidora. Los investigadores sostienen que un guardia de seguridad sospechó de su actitud y le pidió revisar el paquete que llevaba consigo. Fue en ese momento cuando se produjo la detonación.

Además de la atacante, murieron un cliente del restaurante, el propio guardia de seguridad y dos personas que fallecieron posteriormente en el hospital a raíz de las graves heridas sufridas.

El portal independiente Meduza informó que en la celebración participaban altos mandos del Servicio Federal de Seguridad (FSB), generales del Ministerio de Defensa, legisladores y otros funcionarios del Gobierno ruso, lo que refuerza la hipótesis de que el atentado habría estado dirigido contra una figura de alto rango de las Fuerzas Armadas.