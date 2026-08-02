Atentado con bomba en un restaurante de Moscú dejó cinco muertos e investigan si el objetivo era un alto jefe militar ruso
Mundo02/08/2026
La explosión ocurrió durante un evento privado en un exclusivo restaurante de la capital rusa. Entre las víctimas mortales se encuentra la mujer que llevaba el explosivo.
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