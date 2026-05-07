Ushuaia | Vehículo volcó sobre la Av. Perito Moreno y la conductora salió ilesa

Un accidente de tránsito se registró este jueves, donde un automóvil terminó volcado sobre la avenida Perito Moreno, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Perito Moreno al 3600, donde intervino personal policial tras un llamado de emergencia.

Según informó la Comisaría Tercera de Ushuaia, el vehículo involucrado fue un Fiat Mobi conducido por Fernanda Agopian, quien por causas que aún son materia de investigación perdió el control de la unidad, sufrió un despiste y posteriormente volcó.

Las autoridades confirmaron que la conductora no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. Además, se indicó que no hubo terceros involucrados ni daños sobre otros vehículos.

En el lugar se realizaron las actuaciones policiales correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.