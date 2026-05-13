Hallaron a un mochilero desvanecido al costado de la Ruta 3 cerca de Tolhuin
Policiales13/05/2026
El hombre, de 60 años y oriundo de Río Negro, presentaba un principio de hipotermia. Fue asistido por personal policial, Defensa Civil y Bomberos.
El hecho ocurrió en calle Balbín al 2400. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia y la Policía secuestró una camioneta Ford Ranger para realizar pericias.
El siniestro ocurrió en un local ubicado en la esquina de Facundo Quiroga y Raúl Muriel. Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas y no hubo personas heridas.
Investigan un caso de abigeato en Río Grande: Secuestraron carne bovina tras un allanamientoPoliciales09/05/2026
El procedimiento se realizó en una vivienda de la Sección K y una mujer fue identificada como posible implicada en delito de abigeato.
Un joven de 24 años fue hospitalizado tras la explosión en una casa ubicada sobre Pasaje Lauja al 200. La vivienda sufrió daños totales.
El siniestro ocurrió a la altura del monumento al Cristo y dejó un saldo trágico: un joven acompañante perdió la vida en el acto.
Ushuaia: choque en cadena en el acceso al barrio Los Morros dejó una menor heridaPoliciales03/05/2026
Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro. Una niña fue trasladada al hospital con lesiones leves.
El hecho ocurrió en la zona del Puente Paseo de la Mujer. El conductor presentaba signos de intoxicación alcohólica.
Ushuaia: detuvieron a un hombre tras robar una camioneta y circular por la ciudadPoliciales02/05/2026
El vehículo fue localizado durante un operativo policial pocas horas después de la denuncia.
El hecho ocurrió en calle Kau al 1100. Dos hombres se enfrentaban con armas blancas y luego familiares intentaron agredir al personal policial.
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