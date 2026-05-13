Hallaron a un mochilero desvanecido al costado de la Ruta 3 cerca de Tolhuin

Un hombre de 60 años fue encontrado desvanecido este miércoles por la mañana al costado de la Ruta Nacional N° 3, en cercanías del paraje El Chorrillo, a pocos kilómetros de Tolhuin.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:45, cuando se solicitó la intervención de la Policía tras advertirse la presencia de una persona tendida junto a la calzada, a la altura del kilómetro 2958.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría de Tolhuin, junto con personal de Defensa Civil Municipal y Bomberos Voluntarios. Además, se requirió la asistencia de una ambulancia del Hospital Modular debido al estado en el que fue hallado el hombre.

Según se informó, tras recuperar la conciencia explicó que había decidido descansar en ese sector mientras continuaba viaje hacia Ushuaia.

El hombre, oriundo de la provincia de Río Negro y que viajaba como mochilero, fue asistido por personal médico y presentaba un cuadro compatible con principio de hipotermia, aunque se encontraba estable.