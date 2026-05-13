Advierten sobre los riesgos de instalar antenas Starlink sobre el parabrisas de los vehículos

Starlink en parabrisas está prohibido

Frente al crecimiento del uso de internet satelital móvil en vehículos particulares, desde el Municipio de Río Grande emitieron una advertencia sobre la instalación de antenas Starlink en el interior de los automóviles, especialmente sobre el parabrisas.

Las autoridades remarcaron que colocar estos dispositivos en sectores que interfieran con la visión del conductor puede representar un serio riesgo para la seguridad vial y además incumplir con la normativa vigente.

Según explicaron, la presencia de antenas u otros elementos sobre el parabrisas puede reducir parcialmente el campo visual y dificultar la percepción de peatones, ciclistas, señales de tránsito u otros vehículos, incrementando las posibilidades de sufrir accidentes.

En ese sentido, recordaron que la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 prohíbe la utilización de objetos que afecten la visibilidad al momento de conducir.

Además, señalaron que el cableado y los equipos instalados dentro del habitáculo también pueden transformarse en elementos peligrosos ante frenadas bruscas o siniestros viales, ya que podrían desprenderse o provocar distracciones.

Otro de los puntos advertidos tiene que ver con el propio funcionamiento del servicio satelital. Especialistas indican que las antenas requieren una visión completamente despejada del cielo para garantizar una conexión estable y de calidad, algo que puede verse afectado cuando el dispositivo es colocado detrás del parabrisas.

Por ese motivo, recomendaron utilizar soportes específicos y optar por instalaciones exteriores sobre techos, bacas o estructuras adecuadas para este tipo de equipamiento.