Desde hoy es obligatorio usar cubiertas de invierno en Ushuaia

Desde este viernes 15 de mayo comenzó oficialmente la temporada invernal en Ushuaia y entró en vigencia la obligatoriedad del uso de cubiertas aptas para nieve y hielo en todos los vehículos que circulen dentro de la ciudad.

La disposición fue establecida mediante la Ordenanza Municipal N° 3771 y la Resolución S.S.U. N° 06/2026, en el marco de las medidas preventivas impulsadas para reducir riesgos viales durante los meses de bajas temperaturas.

A partir de ahora, los conductores deberán circular con neumáticos invernales homologados o cubiertas con clavos, mientras que las cadenas para nieve o hielo deberán colocarse en aquellos sectores donde las condiciones climáticas y el estado de la calzada así lo requieran.

Además, solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones al conducir, reduciendo la velocidad, manteniendo una mayor distancia entre vehículos y calculando tiempos de viaje más amplios debido al estado de las calles.