Desde hoy es obligatorio usar cubiertas de invierno en Ushuaia
Tierra del Fuego15/05/2026
La medida rige desde este 15 de mayo y alcanza a todos los vehículos que circulen dentro del ejido urbano. Buscan reforzar la seguridad vial ante la llegada de las nevadas y el hielo.
El 15 de mayo de 1984 murió en un accidente aéreo el primer gobernador fueguino de la democracia junto a parte de su gabinete. La tragedia conmocionó a toda la provincia.
Alerta por fuertes vientos en Ushuaia: prevén ráfagas de más de 100 km/h este sábadoTierra del Fuego15/05/2026
Defensa Civil pidió extremar precauciones y evitar actividades al aire libre durante toda la jornada.
Comienza en Ushuaia el juicio por las viviendas de ATE y estará en el banquillo de los acusados Carlos CórdobaTierra del Fuego15/05/2026
El dirigente junto a otros dos gremialistas deberán enfrentar un juicio por presuntas maniobras defraudatorias en la adjudicación de viviendas sociales del Río Pipo y operaciones vinculadas al lavado de activos. Habrá más de 90 testigos.
Una semana después del escándalo mundial por el hantavirus, el Gobierno salió a aclarar que Tierra del Fuego no tiene casosTierra del Fuego15/05/2026
La reacción oficial llegó tarde y tras días de silencio mientras medios internacionales vinculaban a Ushuaia con un brote mortal en un crucero MV Hondius. No hubo conferencia de prensa, pero sí una distendida reunión de la Ministra de Salud con funcionarios.
Río Grande presenta una agenda cargada de actividades para disfrutar este fin de semanaTierra del Fuego15/05/2026
Habrá propuestas culturales, ferias de emprendedores, recorridos ambientales, música en vivo y talleres sustentables para toda la comunidad.
Walter Vuoto difundió una carta abierta para defender a Ushuaia tras la polémica internacional por el hantavirusTierra del Fuego14/05/2026
El intendente rechazó que la ciudad haya sido origen del contagio detectado en el crucero MV Hondius y cuestionó la difusión de información “falsa” sobre Ushuaia difundida la semana pasada.
Ushuaia | Docentes de la Escuela N.º 24 difundieron una dura carta abierta por la crisis edilicia y de gasTierra del Fuego14/05/2026
La comunidad educativa expresó su angustia por las pérdidas de gas, las aulas sin calefacción y la falta de respuestas oficiales. “Ningún niño debería pasar frío dentro de un aula”, señalaron.
Advierten sobre los riesgos de instalar antenas Starlink sobre el parabrisas de los vehículosTierra del Fuego13/05/2026
El Municipio de Río Grande recordó que este tipo de prácticas puede afectar la visibilidad del conductor, generar riesgos viales e incluso provocar problemas en la calidad de la señal satelital.
Perez advirtió que el recorte a universidades “pone en riesgo el futuro del país”Tierra del Fuego13/05/2026
El intendente de Río Grande sostuvo que las universidades son una herramienta de movilidad social y advirtió que el ajuste pone en riesgo el desarrollo y el arraigo en Tierra del Fuego.
Desde este viernes será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en UshuaiaTierra del Fuego13/05/2026
Desde el 15 de mayo, los vehículos deberán circular con neumáticos homologados para nieve o hielo en cumplimiento de una ordenanza.
Lo + visto en U24
Diputados avanzó con cambios en los subsidios al gas en zonas frías y crece la preocupación en la PatagoniaNacionales13/05/2026
Los libertarios obtuvieron dictamen para modificar el régimen vigente y focalizar la ayuda solo en usuarios de bajos ingresos. Desde la oposición advirtieron que la medida afecta el reconocimiento histórico a las regiones de bajas temperaturas.
“Poett Anti-Mufa”: Sturzenegger reveló que la ANMAT frenó un producto por no poder probar que “espantaba la mala suerte”Nacionales14/05/2026
El ministro de Desregulación difundió un insólito caso ocurrido donde la ANMAT rechazó la autorización de un limpiador “anti-mufa” porque no existían pruebas científicas de su efecto.
Walter Vuoto difundió una carta abierta para defender a Ushuaia tras la polémica internacional por el hantavirusTierra del Fuego14/05/2026
El intendente rechazó que la ciudad haya sido origen del contagio detectado en el crucero MV Hondius y cuestionó la difusión de información “falsa” sobre Ushuaia difundida la semana pasada.
El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para transferir el paquete accionario estatal de la empresa de agua y saneamiento.
La medida rige desde este 15 de mayo y alcanza a todos los vehículos que circulen dentro del ejido urbano. Buscan reforzar la seguridad vial ante la llegada de las nevadas y el hielo.