Alerta amarilla por fuertes vientos en Tierra del Fuego donde ráfagas podrían superar los 110 km/h

La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para Tierra del Fuego durante este lunes 18 de mayo.

De acuerdo al informe oficial, el área será afectada por vientos intensos del sector oeste y sudoeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 110 km/h en distintos sectores de la provincia.

Ante este escenario climático, desde Protección Civil solicitaron extremar las medidas de prevención y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentra evitar actividades al aire libre, circular con extrema precaución y asegurar objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por el viento, especialmente en patios, balcones y obras en construcción.

También se pidió a los conductores reducir la velocidad y evaluar las condiciones antes de emprender viajes, particularmente en rutas provinciales y sectores expuestos a fuertes ráfagas.

Desde el organismo recordaron además que la prevención y el cuidado son fundamentales para reducir riesgos durante eventos meteorológicos de estas características.