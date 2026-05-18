Operativo Invierno 2026 | Seguridad Vial destacó la respuesta de los conductores y reforzó recomendaciones para circular en rutas fueguinas
Tierra del Fuego18/05/2026
Aseguran que hubo una importante adhesión al uso de neumáticos adecuados y remarcaron la necesidad de respetar las alertas meteorológicas y conducir con precaución. Además, brindaron consejos sobre los neumáticos adecuados para la época invernal.
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El Ministerio de Salud y el ANLIS-Malbrán mantienen la investigación epidemiológica y ambiental en Ushuaia, mientras se mantiene el intercambio técnico y sanitario con distintos países involucrados en la investigación internacional.
Sospechan que el incendio cercano al relleno sanitario pudo haber sido intencionalTierra del Fuego21/05/2026
El foco ígneo se registró en una zona de acopio de chatarra lindera al relleno sanitario. Desde el Ejecutivo municipal advirtieron que, si se confirma la intencionalidad, realizarán la denuncia correspondiente.
Vecina denuncia que la DPE le exige más de $14 millones para acceder a la luz en UshuaiaTierra del Fuego21/05/2026
La millonaria cifra corresponde a una obra de extensión de red eléctrica en Barrancas del Río Pipo y contempla trabajos de extensión de red eléctrica, postes, cableado y alumbrado público.
Zona Fría | Martin Perez cuestionó el avance sobre la quita de subsidios y aseguró que “es otro retroceso para Tierra del Fuego”Tierra del Fuego21/05/2026
El intendente de Río Grande advirtió que la eliminación de garantías sobre los subsidios al gas pone en riesgo a miles de familias fueguinas y criticó las decisiones “tomadas desde Buenos Aires” sin contemplar la realidad del sur del país.
El Municipio finalizó las obras de reacondicionamiento integral y el espacio. "Lo pudimos hacer en este momento tan difícil que vivimos como ciudad y país" dijo el Intendente, tras recorrer la obra.
El Gobierno insiste con la reforma constitucional y afirma que el recurso ante la Corte no suspende las eleccionesTierra del Fuego20/05/2026
Desde el oficialismo interpretaron el dictamen de la Fiscalía como un respaldo a la continuidad del proceso electoral para elegir convencionales constituyentes
Desde Ushuaia cuestionaron la quita de subsidios al gas y reclamaron obras de infraestructura a la ProvinciaTierra del Fuego19/05/2026
La secretaria de Hábitat municipal, Lorena Henriques Sanches, calificó la medida como “inhumana” y advirtió sobre posibles consecuencias sociales y ambientales en los barrios altos
Gabriela Castillo defendió el rechazo a congelar tarifas energéticas y retrotraer los precios en Tierra del FuegoTierra del Fuego19/05/2026
La ministra de Energía sostuvo que la Provincia no tiene margen para fijar unilateralmente los costos de electricidad y gas y advirtió que la medida habría generado deudas y riesgo para los servicios
El Gobierno fueguino acordó un aumento salarial para la Policía y el Servicio PenitenciarioTierra del Fuego19/05/2026
La actualización contempla una suba del 3,5% sobre el salario básico correspondiente al mes de mayo y un incremento adicional del 4% sobre los haberes de julio.
Melella sobre la quita de subsidios al gas: "No podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados"Tierra del Fuego19/05/2026
El Gobernador aseguró que el nuevo esquema de quita de subsidios apunta a garantizar el beneficio “a quienes realmente lo necesitan” y cuestionó a urbanizadores que no realizaron obras de gas.
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Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucionalTierra del Fuego18/05/2026
El intendente de Ushuaia cuestionó el gasto previsto para la reforma de la Constitución provincial y defendió la Ley de Goteo. “Se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”, apuntó.
En Diputados, el Gobierno logró aprobar la quita de subsidios a la "Zona Fría" y advierten de un tarifazo nacionalEconomía20/05/2026
La Libertad Avanza logró avanzar con el ajuste al gas en la Patagonia tras acuerdos con algunos de los gobernadores. La oposición denunció que el proyecto habilita tarifazos en la Patagonia y beneficia a las petroleras.
Vecina denuncia que la DPE le exige más de $14 millones para acceder a la luz en UshuaiaTierra del Fuego21/05/2026
La millonaria cifra corresponde a una obra de extensión de red eléctrica en Barrancas del Río Pipo y contempla trabajos de extensión de red eléctrica, postes, cableado y alumbrado público.
ANMAT prohibió y ordenó retirar del mercado un videolaringoscopio tras detectar posibles adulteracionesSalud21/05/2026
El organismo nacional detectó irregularidades en productos médicos importados por la firma Propato Hnos. y advirtió sobre un potencial riesgo sanitario.
Sospechan que el incendio cercano al relleno sanitario pudo haber sido intencionalTierra del Fuego21/05/2026
El foco ígneo se registró en una zona de acopio de chatarra lindera al relleno sanitario. Desde el Ejecutivo municipal advirtieron que, si se confirma la intencionalidad, realizarán la denuncia correspondiente.