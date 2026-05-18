Operativo Invierno 2026 | Seguridad Vial destacó la respuesta de los conductores y reforzó recomendaciones para circular en rutas fueguinas

El subsecretario de Seguridad Vial de Tierra del Fuego, Sergio Gamarra, destacó hoy la respuesta positiva de los conductores en el inicio del Operativo Invierno 2026 y valoró el nivel de concientización respecto a la utilización de neumáticos aptos para nieve y hielo.

En diálogo con Radio Provincia Ushuaia, el funcionario sostuvo que “la gente está respondiendo y acondicionando sus vehículos”, luego de las campañas preventivas impulsadas antes del inicio oficial de la veda invernal. “Con anticipación hemos anunciado que no esperen al último día para colocar los neumáticos y la verdad es que hubo una muy buena respuesta”, expresó.

Gamarra explicó que actualmente existe una fuerte articulación entre más de 18 instituciones que integran el Comité Operativo de Emergencia (COE), entre ellas Protección Civil, Manejo del Fuego, Vialidad, Gendarmería Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial, CNRT y fuerzas provinciales.

El funcionario remarcó que uno de los principales objetivos continúa siendo reducir la siniestralidad vial y mantener el registro de cero víctimas fatales en rutas provinciales. “La conciencia tiene que formar parte de esta tarea”, afirmó.

Durante la entrevista, Gamarra insistió en la importancia de utilizar neumáticos homologados y aclaró que muchos conductores aún desconocen las diferencias técnicas entre los distintos tipos de cubiertas.

En ese sentido, explicó que existen neumáticos diseñados específicamente para clavos y otros preparados para condiciones invernales mediante compuestos de sílice. “Hay cubiertas cuatro estaciones que sirven, pero deben tener la certificación correspondiente. No todo neumático que se vende como invernal realmente lo es”, señaló.

También advirtió sobre prácticas incorrectas vinculadas al uso de clavos en neumáticos no aptos para esa función. “Hemos tenido vuelcos por utilizar neumáticos con clavos que no estaban preparados para clavos”, indicó.

El subsecretario explicó además que los neumáticos poseen información técnica específica en sus laterales, incluyendo indicaciones sobre vencimiento, compatibilidad y tipo de clavo permitido. “Muchos no saben que un neumático dice ‘stud’ o ‘studdable’, lo que significa que puede llevar clavos. No todos sirven”, precisó.

Asimismo, sostuvo que uno de los errores frecuentes es colocar clavos sobre neumáticos de sílice, algo que calificó como “un invento argentino”. “El neumático de sílice con clavo no existe. El sílice es un componente blando y termina perdiendo el clavo”, explicó.

Gamarra recomendó además consultar siempre en gomerías especializadas y priorizar el asesoramiento técnico antes de realizar compras, especialmente ante el aumento de neumáticos adquiridos por internet que luego no cumplen con las condiciones exigidas para circular en la provincia.

En paralelo, reiteró la necesidad de planificar los viajes y consultar el estado de las rutas antes de salir, especialmente ante las alertas meteorológicas vigentes por nieve, hielo, viento y baja visibilidad. “En Tolhuin puede haber sol y en la zona alta una nevada intensa. Por eso es importante consultar los partes de ruta y las alertas”, indicó.

Finalmente, recordó que la información actualizada sobre transitabilidad y condiciones climáticas puede consultarse a través de los canales oficiales del Gobierno provincial, así como comunicándose al 103 o al 911.