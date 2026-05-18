Ushuaia | Comenzó el juicio contra dirigentes de ATE acusados de estafas con viviendas

Izq. Carlos Córdoba | Der. Miguel Arana frente a los jueces

Este lunes comenzó uno de los juicios más relevantes del año contra dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Cassinelli, donde en el banquillo de los acusados se encuentra el secretario general del gremio, Carlos Córdoba.

El juicio llevado adelante por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur se lleva adelante contra tres hombres acusados de presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales en Barrancas del Río Pipo, destinadas a afiliados de ATE en Ushuaia.

Los principales imputados son Carlos Córdoba y Miguel Arana, quienes enfrentan acusaciones por 22 hechos vinculados al programa de 128 viviendas del sector mencionado.

Según la acusación impulsada por el fiscal Daniel Curtale, los imputados habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a las viviendas sociales.

La investigación sostiene que empleados estatales y afiliados gremiales habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de obtener un lugar en listados vinculados a futuras adjudicaciones habitacionales.

De acuerdo con la acusación fiscal, las presuntas maniobras se habrían realizado mediante el uso de funciones gremiales y gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda y otros organismos públicos.

Durante la primera audiencia del juicio, Córdoba optó por no declarar ante el Tribunal. En cambio, Miguel Arana respondió preguntas y señaló a Córdoba como el destinatario de los fondos obtenidos en las operaciones investigadas.

El tercer acusado, Eric Moscoso Panozo, enfrenta cargos por presunto lavado de activos. Según la investigación, habría adquirido maquinaria vial utilizando fondos provenientes de las maniobras investigadas. Durante su declaración negó las acusaciones y decidió no responder preguntas posteriores.

El Tribunal está presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por los jueces Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.

Tras la primera jornada, los magistrados resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 9:30, cuando comenzará la etapa de producción de pruebas y declaración de testigos.

En esta instancia del juicio está prevista la participación de alrededor de 20 testigos, mientras que las defensas son ejercidas por el Defensor Público José María Fernández López, junto a la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.