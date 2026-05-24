Río Grande superó las 800 mil prestaciones de salud

La ciudad de Río Grande ya realizó 800 mil prestaciones de salud en los últimos cuatros años y en su red integrada por 15 dispositivos municipales y un equipo conformado por 191 profesionales que brindan atención, prevención y acompañamiento en distintos sectores de la ciudad.

Según datos difundidos por el Municipio, durante 2023 el sistema municipal concretó más de 185 mil prestaciones, mientras que en 2024 la cifra ascendió a más de 264 mil atenciones. En 2025 ya se superaron las 275 mil prestaciones, consolidando una tendencia de crecimiento en el uso de los servicios municipales.

Uno de los principales avances de la gestión fue la inauguración del Centro Municipal de Salud N°4, incorporado en 2023 para ampliar la cobertura sanitaria y descentralizar la atención en distintos barrios de Río Grande.

Además, el Municipio sumó anexos del Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular en los Centros de Salud N°2, 3 y 4, permitiendo agilizar diagnósticos y acercar servicios esenciales a los vecinos.

En paralelo, durante 2025 comenzó a funcionar el Centro Municipal de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos “Carla Riva”, destinado al acompañamiento y atención de personas atravesadas por consumos problemáticos, fortaleciendo las políticas vinculadas a salud mental y asistencia integral.

También se concretó la reapertura de Casa de María, luego de una refacción integral del edificio, recuperando un espacio de acompañamiento para personas gestantes, infancias y familias de la ciudad.

La red municipal brinda atención en especialidades como Clínica Médica, Pediatría, Cardiología, Psicología, Psiquiatría, Traumatología, Ginecología, Dermatología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Urología y Kinesiología, entre otras áreas.

El subsecretario de Salud, Agustín Perez, afirmó que “el crecimiento de la red municipal de salud responde a una decisión política del intendente Martín Perez de seguir fortaleciendo un sistema público cercano, accesible y con capacidad de respuesta frente a la creciente demanda”.

“Cada vez más familias recurren al sistema público de salud y frente a esa realidad el Municipio continúa incorporando profesionales, fortaleciendo dispositivos y garantizando servicios esenciales”, agregó el funcionario.