Desmienten que en Ushuaia quieran llevar el boleto de colectivos a $3.138 pesos

Ante la versión difundida por falsos medios de comunicación y páginas de dudosa procedencia en distintas redes sociales, la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) salió hoy a desmentir que se quiera llevar el valor del boleto de $1.280 a $3.138 pesos.

Desde la empresa a cargo del transporte público, convocaron a audiencia pública tarifaria con el objetivo de exponer la situación económica y financiera del servicio de transporte público de pasajeros, el impacto del proceso inflacionario sobre los costos operativos y la necesidad de adecuar el esquema tarifario vigente para garantizar la continuidad, las frecuencias y las condiciones óptimas del servicio urbano.



La audiencia pública se realizará el próximo martes 26 de mayo a las 13 horas en la Dirección de Transporte, ubicada en la planta baja del edificio municipal de Arturo Coronado 486.



Asimismo, UISE desmientió las versiones difundidas en distintos medios periodísticos respecto de un supuesto pedido para llevar el valor del boleto de $1.280 a $3.138.



"El monto de $3.138 corresponde al valor técnico real que actualmente debería tener el boleto para afrontar el incremento de costos operativos, combustible, mantenimiento e insumos necesarios para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, bajo ningún concepto se solicitó que ese sea el nuevo valor de la tarifa", aclararon desde la empresa de transporte público.



El presidente de UISE, José Labroca, señaló que “la audiencia pública es una herramienta de transparencia y participación ciudadana que nos permite explicar con claridad cuál es la situación actual del servicio y cómo impactaron los aumentos de costos en el funcionamiento cotidiano del sistema”.



Asimismo, agregó que “el objetivo es brindar toda la información necesaria para que vecinos y vecinas conozcan la realidad económica del transporte público y, a partir de ese proceso participativo, avanzar en la definición de un nuevo esquema tarifario que permita sostener las frecuencias y la calidad del servicio”.

De la Audiencia podrán participar usuarios del transporte público como cualquier vecino.