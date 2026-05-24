Hackearon la web oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego

La página oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego fue hackeada este sábado y durante varias horas mostró una pantalla completamente intervenida con estética digital en tonos verdes y negros, acompañada por la leyenda “HACKED BY KORENVY” y el mensaje “TU SISTEMA ESTÁ COMPROMETIDO”.

El ataque informático ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión política e institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, apenas horas después de que la Legislatura insistiera con la derogación de la Ley 1529 y rechazara el veto total del gobernador Gustavo Melella, frenando así el proceso de reforma constitucional. A su vez, se rechazó el veto a la quita de subsidios al gas.

Usuarios que ingresaban al portal oficial se encontraron con una pantalla negra cubierta de caracteres al estilo “Matrix”, donde figuraba la firma “KORENVY”, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre el alcance real de la intrusión.

Por ahora, no se confirmó si el hackeo afectó únicamente la portada del sitio institucional o si también comprometió sistemas internos, bases de datos o información administrativa de la Cámara legislativa.

Tampoco hubo precisiones sobre si ya intervienen organismos especializados en ciberseguridad, áreas técnicas provinciales o la Justicia para investigar el episodio.

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