El Gobierno flexibilizó la certificación de chalecos antibalas y cascos balísticos en Argentina
Nacionales26/05/2026
El RENAR habilitó homologaciones internacionales y avanzó con una fuerte desregulación del mercado de materiales de protección balística.
+Noticias
Gendarmes encontraron formaciones rocosas con grabados rupestres en los Altos Valles Cordilleranos durante tareas de patrullaje en Calingasta. El sitio ya fue puesto bajo protección patrimonial.
“Libertad tarifaria”: El Gobierno eliminó las compensaciones a empresas por pasajes gratuitos para personas con discapacidad y pacientes trasplantadosNacionales26/05/2026
La medida deroga el esquema de subsidios que recibían las compañías de larga distancia, aunque el Ejecutivo aclaró que seguirá vigente la obligación de otorgar boletos gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.
Feriado del 25 de Mayo: El turismo movió más de $340 mil millones con escapadas cortas y fuerte impulso del turismo internoNacionales25/05/2026
Más de 1,4 millones de personas viajaron durante el fin de semana largo y generaron un impacto económico cercano a los $340 mil millones en todo el país.
El Gobierno habilitó descuentos del 50% para empresas sancionadas por Defensa del ConsumidorNacionales22/05/2026
A través de un decreto firmado por Javier Milei, las compañías que acepten la multa y no apelen podrán pagar solo la mitad del monto dentro de los diez días hábiles.
ARCA oficializó el recibo de sueldo electrónico obligatorio para empleadas de casas particularesNacionales21/05/2026
La medida comenzará a aplicarse desde mayo de 2026 y obliga a los empleadores a emitir los recibos digitales a través del sistema oficial de ARCA.
Mendoza: Volcó tras escapar de un control y llevaba figuritas y álbumes del Mundial 2026 de contrabandoNacionales20/05/2026
El conductor, de nacionalidad peruana, manejaba alcoholizado, intentó evadir a Gendarmería y terminó accidentado sobre la Ruta 7.
La Armada Argentina reforzó el control del Atlántico Sur durante la operación “Mare Nostrum XI”Nacionales20/05/2026
La campaña de vigilancia finalizó tras varias semanas de monitoreo sobre la actividad pesquera extranjera en el límite de la Zona Económica Exclusiva, donde incluso se debió vigilar a buques extranjeros que ingresaron al mar argentino por una ciclogénesis.
El asesor presidencial publicó un mensaje en redes sociales luego de las fuertes tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza, con el presidente de Diputados Martín Menem.
El Presidente participó de una actividad académica en la Universidad de San Andrés junto a Federico Sturzenegger, pocos días después de la movilización nacional en defensa de las universidades públicas.
La Fragata ARA “Libertad” navega rumbo a Estados Unidos para participar del Sail 250Nacionales17/05/2026
El buque escuela de la Armada Argentina continúa su LIV Viaje de Instrucción y formará parte de las celebraciones internacionales por los 250 años de Estados Unidos en el puerto de New Orleans.
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María Elena Delgado volvió a reclamar por la búsqueda de Sofía Herrera tras la difusión del rostro de su hija hecha con IATierra del Fuego26/05/2026
La madre de Sofía participó del programa de investigación del periodista Mauro Szeta y luego advirtió que la causa atraviesa un fuerte estancamiento judicial sumado a que el gobierno quitó el 0800 Sofía. Reclamó que se reactive la búsqueda activa y destacó la difusión nacional de la nueva actualización del rostro de su hija realizada con inteligencia artificial.
Inteligencia británica afirma que Rusia perdió cerca de 500 mil soldados en la guerra con UcraniaMundo27/05/2026
La directora del GCHQ aseguró que los datos de espionaje británico muestran un fuerte desgaste militar ruso y sostuvo que Vladimir Putin “se está retirando en el campo de batalla”.
Hallazgo arqueológico en San Juan: descubren petroglifos prehispánicos en plena cordilleraNacionales27/05/2026
Gendarmes encontraron formaciones rocosas con grabados rupestres en los Altos Valles Cordilleranos durante tareas de patrullaje en Calingasta. El sitio ya fue puesto bajo protección patrimonial.
Milei habló de la reelección en 2027: “No compito contra otros partidos, compito contra mí mismo”27/05/2026
El presidente aseguró que su continuidad dependerá de la gestión y sostuvo que el desafío es “hacer las cosas cada día mejor”.
El FMI le pide al gobierno aumentar los impuestos y las cargas tributarias sobre los trabajadoresEconomía28/05/2026
El organismo internacional publicó un documento con recomendaciones económicas donde plantea aumentar la base de contribuyentes, reducir exenciones impositivas y avanzar en una reforma tributaria integral.