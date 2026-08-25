Caputo pidió una ley para castigar a periodistas por publicar información “sin sustento”

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a cuestionar públicamente a periodistas por sus publicaciones y reclamó la creación de una ley que establezca consecuencias para quienes difundan información que, según su criterio, no tenga sustento.

El planteo fue realizado a través de su cuenta de X, en respuesta a una publicación del periodista Beto Valdez, quien había señalado presuntos vínculos entre un empresario cercano al ministro y la empresa Lenor, en relación con el control de los surtidores que habría sido retirado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Caputo negó conocer tanto a la empresa como al empresario mencionado en la publicación.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, sostuvo el ministro, quien acusó a “ciertos periodistas” de mentir y consideró que esas conductas deberían tener consecuencias.

En ese marco, Caputo sostuvo que “la Justicia debería actuar” y planteó la necesidad de una modificación legislativa. “Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, afirmó el funcionario, al cuestionar que una persona pueda publicar información “sin ningún tipo de sustento” sin afrontar consecuencias.

El mensaje fue posteriormente replicado por el presidente Javier Milei, quien de esta manera amplificó el planteo realizado por su ministro de Economía.

El reclamo de Caputo contra los periodistas

La discusión se produce en medio de los reiterados enfrentamientos del Gobierno con periodistas y medios de comunicación por la cobertura de sus políticas y de las denuncias que involucran a funcionarios.

Caputo ya había protagonizado otros cruces con periodistas. En 2025, por ejemplo, había acusado públicamente a algunos comunicadores de recibir dinero para criticarlo, aunque en aquella oportunidad tampoco identificó a los periodistas a los que hacía referencia ni presentó públicamente pruebas sobre esas acusaciones.

Ahora, el ministro volvió a llevar el enfrentamiento un paso más allá al reclamar una ley que establezca sanciones para quienes publiquen información que considere falsa o carente de sustento.