Río Negro | Rescatan a ocho trabajadores que eran explotados laboralmente durante una cosecha en Viedma

Ocho trabajadores, siete mayores de edad y un menor, fueron rescatados durante un operativo realizado en un inmueble de Viedma, en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral.

La investigación se inició a partir de una denuncia y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rawson”, quienes lograron localizar el lugar donde se desarrollaba la presunta explotación.

Una vez confirmado el domicilio, los uniformados, junto con personal del Escuadrón Vial “Sierra Grande” y de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, realizaron un procedimiento en el inmueble y activaron el protocolo de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.

Durante el operativo, los efectivos constataron que los ocho trabajadores se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y procedieron a resguardarlos.

Además, durante el allanamiento fueron secuestradas herramientas utilizadas para tareas de cosecha, cuatro teléfonos celulares y documentación que podría resultar de interés para la investigación.

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Viedma, tres personas involucradas fueron trasladadas y quedaron alojadas en una dependencia de la Policía Federal en esa ciudad.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que se habría producido la explotación laboral.