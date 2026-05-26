Río Grande continúa sumando garitas de colectivos en distintos barrios

El Municipio de Río Grande continúa avanzando con la instalación de nuevas garitas de colectivos en distintos sectores de la ciudad como parte de un plan destinado a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones del transporte público.

Durante los últimos días se colocaron nuevas estructuras en los barrios Mutual, Margen Sur, Centro, San Martín Norte, Malvinas Argentinas y Vapor Amadeo, priorizando sectores de alta circulación y puntos considerados estratégicos para las vecinas y vecinos que utilizan diariamente el servicio.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que las obras buscan garantizar espacios de espera más seguros, accesibles y confortables, especialmente ante las bajas temperaturas y las condiciones climáticas propias de la ciudad.

Además, recordaron la importancia de cuidar y preservar estos espacios públicos para asegurar su correcto funcionamiento y mantenimiento a largo plazo.