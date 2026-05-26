Tierra del Fuego registró 5 denuncias falsas por violencia de género en tres años

Tierra del Fuego registró únicamente 5 denuncias falsas vinculadas a violencia de género e intrafamiliar durante los últimos tres años, según datos oficiales difundidos por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales de la Argentina.

El informe nacional analizó más de 8,2 millones de causas penales iniciadas entre 2023 y 2025 en 17 provincias del país y concluyó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de expedientes judiciales.

En el caso fueguino, el Ministerio Público Fiscal informó que durante ese período ingresaron 28.931 causas penales por distintos delitos. De ese total, solo 9 expedientes correspondieron a denuncias falsas y apenas 5 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia de género o intrafamiliar.

Los números oficiales detallan que en 2023 no se registraron causas de este tipo; en 2024 hubo 2 denuncias falsas vinculadas a violencia de género y en 2025 se contabilizaron 3 casos.

El informe además señala que otras 4 falsas denuncias registradas en la provincia estuvieron relacionadas con conflictos económicos, patrimoniales o personales.

En paralelo, Tierra del Fuego contabilizó 5 causas por falso testimonio en los últimos tres años: una en 2023, dos en 2024 y dos en 2025.

Desde el Observatorio remarcaron que los datos permiten dimensionar el verdadero impacto estadístico de las denuncias falsas dentro del sistema judicial penal argentino. “La falsa denuncia representa aproximadamente una causa cada mil en el sistema penal, mientras que el falso testimonio equivale a una causa cada cuatro mil”, sostiene el documento elaborado por el organismo federal.

El Observatorio de Violencia de Género funciona desde 2015 dentro del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y reúne información aportada por los Ministerios Públicos de distintas jurisdicciones del país para elaborar estadísticas y políticas públicas vinculadas a la problemática de género y violencia intrafamiliar.