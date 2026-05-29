Colombia elige presidente en una votación marcada por la violencia y la polarización política

Los colombianos concurren este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente del país en una elección atravesada por una fuerte polarización política, una creciente preocupación por la seguridad y un escenario que anticipa una definición en segunda vuelta.

La jornada electoral encuentra a Colombia dividida entre quienes respaldan la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente saliente, Gustavo Petro, y quienes impulsan un retorno a gobiernos de derecha o propuestas de perfil más conservador.

Según las últimas encuestas, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto con alrededor del 40%, aunque sin alcanzar el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta.

En segundo lugar aparece el abogado y dirigente de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien reúne cerca del 30% de apoyo y ha construido su campaña con un discurso crítico hacia la clase política tradicional.

La tercera fuerza corresponde a Paloma Valencia, representante del espacio político vinculado al expresidente Álvaro Uribe, que concentra aproximadamente un 20% de las preferencias.

La campaña electoral estuvo marcada por episodios de violencia política y un recrudecimiento de la inseguridad en distintas regiones del país, un tema que se convirtió en uno de los principales ejes de debate entre los candidatos.

Analistas políticos coinciden en que el escenario más probable es una segunda vuelta electoral, prevista para el 21 de junio, donde se enfrentarían los dos candidatos más votados.

El fin del mandato de Gustavo Petro

La Constitución colombiana impide la reelección inmediata del presidente, por lo que Gustavo Petro no puede competir nuevamente por el cargo.

De esta manera, los colombianos deberán definir si continúan con una propuesta alineada al actual gobierno o si optan por un cambio de rumbo político hacia sectores de derecha o ultraderecha.