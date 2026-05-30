Detuvieron a un ex titular de ARSAT y hallaron más de US$ 2,5 millones, drogas y documentación durante un allanamiento

El abogado mendocino Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido luego de un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde las autoridades encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas y diversos elementos que ahora forman parte de una investigación judicial en curso.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia Federal en el marco de una causa que inicialmente investigaba el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT. Sin embargo, a medida que avanzaron las medidas de prueba, el expediente incorporó nuevas líneas de análisis vinculadas a posibles irregularidades en contrataciones y operaciones dentro de la empresa estatal.

Según trascendió, el operativo formó parte de una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Durante la inspección en el domicilio de Leal, los investigadores secuestraron aproximadamente 2,5 millones de dólares en efectivo, además de pesos argentinos y otras divisas extranjeras.

Asimismo, los agentes encontraron sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, cocaína y drogas sintéticas en diferentes presentaciones. También fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación que será sometida a peritajes para determinar su posible relación con la causa.

Un funcionario que pasó por los gobiernos de Fernández y Milei

Leal desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito público nacional. Durante la gestión de Alberto Fernández se desempeñó como presidente de ARSAT entre 2022 y mediados de 2025. Posteriormente fue designado al frente del ORSNA durante la administración de Javier Milei, organismo encargado de regular el sistema aeroportuario argentino.

Su salida del ORSNA se formalizó a fines de febrero de 2026, tras presentar su renuncia. No obstante, de acuerdo con información difundida por medios nacionales, continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente al momento de su detención.

Ahora, los investigadores avanzan en el análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados para establecer el origen de los fondos encontrados, el destino del dinero y una eventual conexión con las irregularidades bajo investigación.

Mientras tanto, Leal permanece detenido a disposición de la Justicia Federal. El expediente sumó nuevas derivaciones de carácter penal, económico y político que podrían ampliar significativamente el alcance de la causa en las próximas semanas.