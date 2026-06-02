La OMS redujo drásticamente los casos sospechosos de ébola en el Congo tras nuevos análisis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes una significativa reducción en la cantidad de casos sospechosos de ébola registrados en la República Democrática del Congo (RDC), luego de que nuevas pruebas médicas permitieran descartar cientos de contagios que finalmente correspondían a otras enfermedades.

Según detalló el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, el número de casos sospechosos pasó de 906 a 116 en territorio congoleño. A esa cifra se suman otros 15 casos reportados en la vecina Uganda.

La disminución se produjo tras la realización de estudios que determinaron que muchos pacientes presentaban enfermedades como malaria o meningitis, cuyos síntomas iniciales pueden confundirse con los del ébola.

Mientras tanto, los casos confirmados continúan en aumento. La OMS informó que en la República Democrática del Congo ya se contabilizan 321 contagios confirmados y 48 fallecidos vinculados al brote.

"Los casos sospechosos son una fotografía de un momento determinado", explicó Lindmeier, quien señaló que toda persona con síntomas compatibles con el virus es incorporada inicialmente a esa categoría hasta que los análisis permitan confirmar o descartar la infección.

El organismo también indicó que seis personas lograron recuperarse de la enfermedad en la RDC. En Uganda, por su parte, se contabilizan 15 casos confirmados y una víctima fatal, luego de que las autoridades sanitarias informaran nuevos contagios durante las últimas horas.

El actual brote está asociado a la variante Bundibugyo del virus del Ébola, una cepa cuyos síntomas iniciales suelen ser similares a los de la gripe, la malaria o la fiebre tifoidea, lo que dificulta una detección temprana.

La epidemia fue declarada oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri, una región del noreste congoleño afectada por conflictos armados y con serias limitaciones en materia sanitaria. No obstante, los especialistas creen que el virus ya circulaba de manera silenciosa varias semanas antes de que se confirmaran los primeros casos.

El ébola se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y puede provocar fiebre hemorrágica grave, una enfermedad con una elevada tasa de mortalidad si no es detectada y tratada a tiempo.