Río Grande refuerza operativos preventivos por las intensas lluvias y el alerta meteorológico

Ante las precipitaciones registradas durante las últimas horas y el alerta meteorológico vigente, el Municipio de Río Grande intensificó los trabajos preventivos y de monitoreo en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y reducir posibles inconvenientes derivados de las condiciones climáticas.

Según informó el Ejecutivo municipal, equipos de Defensa Civil, Obras Sanitarias, Transporte y otras áreas operativas trabajan de manera permanente en la supervisión de la infraestructura urbana y en la asistencia de los sectores que presentan mayores complicaciones frente a las lluvias.

Las tareas incluyen recorridas preventivas, control del estado de sumideros y desagües pluviales, limpieza de sectores considerados críticos y monitoreo constante de zonas donde podría producirse acumulación de agua.

Además, se llevan adelante trabajos de mantenimiento y limpieza en estaciones elevadoras, conductos y salidas de desagüe con el objetivo de optimizar el drenaje y favorecer el correcto escurrimiento del agua.

De manera paralela, el Municipio reforzó las intervenciones en distintos sectores de la zona sur y del noroeste de la ciudad, donde habitualmente las precipitaciones generan mayores dificultades para los vecinos.

Desde la administración municipal recordaron la importancia de que la comunidad colabore con las medidas preventivas, evitando arrojar residuos en la vía pública y manteniendo despejados los sumideros cercanos a los domicilios para facilitar el drenaje.