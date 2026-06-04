Trump admitió que llamó “loco” a Netanyahu y lo responsabilizó por trabar las negociaciones con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que durante una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo calificó de “loco” en medio de las tensiones generadas por la ofensiva israelí contra el grupo Hezbollah en el Líbano.

En una entrevista concedida al podcast “Pod Force One” del New York Post, Trump reconoció haber utilizado términos duros durante el diálogo con Netanyahu. “Lo hice”, respondió cuando fue consultado sobre si lo había llamado “malditamente loco”. Sin embargo, aclaró que no estaba enojado sino “un poco perturbado” por la continuidad de los combates en el Líbano.

Según explicó el mandatario estadounidense, la ofensiva israelí contra Hezbollah está complicando los intentos de Washington por avanzar en negociaciones de paz con Irán, un proceso que considera prioritario para estabilizar la región.

Pese a las críticas, Trump insistió en que mantiene una buena relación con Netanyahu. “Hemos trabajado muy bien juntos. Me cae muy bien Bibi y trabajo muy bien con él”, sostuvo durante la entrevista.

Por su parte, Netanyahu respondió en declaraciones a CNBC que existen diferencias tácticas entre ambos líderes, aunque remarcó que comparten los mismos objetivos estratégicos. “Él me respeta. Yo lo respeto. Siempre encontramos la manera de resolver nuestras diferencias”, afirmó.

La guerra en el Líbano complica la diplomacia regional

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de fuertes tensiones en Medio Oriente. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se han visto afectadas por la expansión del conflicto entre Israel y Hezbollah, mientras Teherán sostiene que cualquier acuerdo debe contemplar también el cese de las hostilidades en territorio libanés.

En los últimos días, Washington impulsó nuevas gestiones diplomáticas que derivaron en un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano, aunque la situación continúa siendo frágil y persisten los enfrentamientos esporádicos en la zona.

La admisión de Trump sobre el contenido de la conversación con Netanyahu refleja las tensiones existentes entre ambos gobiernos respecto a la estrategia militar israelí y el impacto que ésta tiene sobre los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos en Medio Oriente