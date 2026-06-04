Segundo día de paro docente | SUTEF rechazó la oferta salarial del Gobierno y denunció que el aumento será impuesto por decreto

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El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) informó que participó de la reunión técnica salarial realizada en Casa de Gobierno, en el marco de la segunda jornada del paro provincial convocado por el sector docente.

Según indicó la organización gremial, durante el encuentro el Ejecutivo provincial ratificó la propuesta salarial presentada el pasado 22 de mayo, la misma que había sido rechazada por el 84,5% de los trabajadores de la educación en las consultas realizadas por el sindicato.

Ante la falta de acuerdo entre las partes, SUTEF aseguró que el Gobierno anunció que avanzará con la aplicación del incremento salarial mediante decreto. Desde el gremio calificaron la decisión como “inadmisible” y sostuvieron que los salarios permanecen congelados desde febrero, mientras la inflación proyectada para el semestre se acerca al 18%.

En ese contexto, el sindicato reiteró su reclamo por una propuesta que impacte sobre el salario básico de toda la docencia y permita recuperar el poder adquisitivo. Además, exigió que cualquier recomposición salarial alcance también a jubiladas y jubilados del sector, así como el pago de los conceptos extraordinarios vinculados al material didáctico.

Otro de los planteos realizados durante la reunión fue el reclamo por una deuda salarial correspondiente al 2% de incremento de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, incluyendo su incidencia sobre el aguinaldo. El gremio solicitó la cancelación inmediata de esos montos.

SUTEF también cuestionó los descuentos aplicados a docentes que participaron de medidas de fuerza y reclamó la eliminación del sistema de “novedades”, al que calificó como un mecanismo de persecución laboral. Asimismo, pidió la reliquidación inmediata del material didáctico anual en aquellos casos donde, según denunció, fue abonado de manera irregular.

Durante el encuentro, la organización sindical volvió a plantear la situación de distintos establecimientos educativos de la provincia y denunció problemas de infraestructura, falta de mantenimiento y riesgos para la comunidad educativa. Entre las instituciones mencionadas se encuentran las escuelas N.º 7, 24, 31 y 34, además del Colegio Provincial Esteban Laureano Maradona.

Por último, el sindicato sostuvo que presentó distintas propuestas para fortalecer el financiamiento educativo y acompañar a las familias docentes, entre ellas una Ley de Financiamiento Integral para la Educación Fueguina, un Mercado Concentrador de Alimentos, iniciativas para regular el mercado inmobiliario y planes de desendeudamiento. Sin embargo, afirmó que no obtuvo respuestas favorables por parte del Gobierno provincial.