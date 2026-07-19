Melella y Martín Perez agradecieron a la Selección tras el subcampeonato del Mundial 2026

Foto: AFA

Tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el intendente de Río Grande, Martín Perez, utilizaron sus redes sociales para expresar su reconocimiento al plantel nacional por el histórico torneo realizado.

A través de su cuenta oficial en X, Melella publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a los jugadores y al cuerpo técnico. "¡Gracias Argentina! 🇦🇷 El orgullo por esta Selección sigue intacto. Gracias por dejar todo en la cancha y representar al país con compromiso y pasión. Desde Tierra del Fuego, siempre con ustedes", escribió el mandatario provincial.

Minutos más tarde, el intendente de Río Grande, Martín Perez, también compartió un breve mensaje en sus redes sociales para destacar el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Orgullo nuestra selección 🇦🇷. GRACIAS ETERNAS", expresó.

Las publicaciones se suman a las múltiples muestras de apoyo y reconocimiento que recibió la Selección Argentina luego de quedarse con el subcampeonato del Mundial 2026, tras caer por 1 a 0 ante España en la final disputada este domingo.

Pese al resultado, el equipo argentino fue ampliamente reconocido por su campaña en el certamen y por alcanzar una nueva final del mundo, consolidándose entre las principales selecciones del fútbol internacional.