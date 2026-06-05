Últimos días para acceder a descuentos de hasta el 35% en impuestos municipales

El Municipio de Río Grande informó que el próximo 12 de junio vencerá el plazo para acceder a los descuentos previstos para quienes opten por el pago anual anticipado de los impuestos municipales.

Los contribuyentes podrán obtener una bonificación del 15% por pago anticipado, a la que se suma un 10% adicional para aquellos vehículos que no registren multas impagas al 31 de diciembre de 2025.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron además que quienes aprovechen estos beneficios podrán acceder a nuevas bonificaciones durante el próximo ejercicio fiscal. En ese sentido, se prevé un descuento del 10% por Buen Contribuyente para quienes no registren deudas al 15 de diciembre de 2026, además de un 15% de descuento por pago anticipado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2027.

Asimismo, los propietarios de vehículos que mantengan su situación regular y no registren multas pendientes al 31 de diciembre de 2026 podrán sumar un 10% adicional de descuento para el próximo año.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario, el Municipio mantiene diversas herramientas de financiación. Entre ellas, la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas sin interés mediante tarjetas del Banco de Tierra del Fuego, beneficio que además contempla un reintegro del 10%.

Los pagos pueden realizarse de manera presencial en la Oficina Central de Rentas, ubicada en Luis Py 198; en el CGP Padre Zink, en Pellegrini 601; en la Casa Municipal del barrio CAP, en Portolán 465; y en el Centro Vecinal del barrio Malvinas Argentinas, ubicado en Cabo Peña 562.

También se encuentra habilitada la modalidad online a través del portal oficial del Municipio, ingresando al apartado "Mis Impuestos" en el sitio web municipal, o mediante la aplicación "RGA Ciudadana", disponible para dispositivos Android y iPhone.

Desde la administración municipal remarcaron la importancia de aprovechar estos beneficios antes del vencimiento del plazo y recordaron que las bonificaciones forman parte de una política destinada a acompañar a los vecinos y fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.