Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio

Los jubilados y pensionados recibirán en junio un incremento del 2,58% en sus haberes, en el marco de la actualización mensual establecida por la fórmula vigente. A este aumento se suma el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $674.976,99, monto que incluye el haber mensual, el bono y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Por su parte, las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo pero no alcancen los $473.317,99 recibirán un bono proporcional para completar esa cifra.

Los principales montos previsionales de junio quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $674.976,99 (con bono y aguinaldo).

$674.976,99 (con bono y aguinaldo). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59.

$553.981,59. Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $493.483,89.

$493.483,89. Pensión para Madres de 7 hijos: $674.976,99.

También aumentan las asignaciones familiares

ANSES informó además que las asignaciones familiares y universales recibirán el mismo ajuste del 2,58%.

Con la actualización, los nuevos valores serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.

$144.932. AUH por Hijo con Discapacidad: $471.915.

$471.915. Asignación Familiar por Hijo: $72.474.

$72.474. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $235.967.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y lugar de cobro a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El pago del aguinaldo representa un alivio adicional para millones de jubilados y pensionados en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el incremento sostenido del costo de vida.