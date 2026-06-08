Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio
Los jubilados y pensionados recibirán en junio un incremento del 2,58% en sus haberes, en el marco de la actualización mensual establecida por la fórmula vigente. A este aumento se suma el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.
De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $674.976,99, monto que incluye el haber mensual, el bono y el Sueldo Anual Complementario (SAC).
Por su parte, las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo pero no alcancen los $473.317,99 recibirán un bono proporcional para completar esa cifra.
Los principales montos previsionales de junio quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $674.976,99 (con bono y aguinaldo).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59.
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $493.483,89.
- Pensión para Madres de 7 hijos: $674.976,99.
También aumentan las asignaciones familiares
ANSES informó además que las asignaciones familiares y universales recibirán el mismo ajuste del 2,58%.
Con la actualización, los nuevos valores serán:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $471.915.
- Asignación Familiar por Hijo: $72.474.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $235.967.
Los beneficiarios pueden consultar la fecha y lugar de cobro a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El pago del aguinaldo representa un alivio adicional para millones de jubilados y pensionados en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el incremento sostenido del costo de vida.