La Rioja reactiva los “Chachos” como gesto de “rebeldía” política contra Milei

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó la reactivación de los denominados “Chachos”, la cuasimoneda provincial utilizada en distintos momentos de crisis económica para el pago de obligaciones estatales, en lo que definió como un nuevo gesto de “rebeldía” frente al Gobierno nacional.

La decisión fue comunicada durante un encuentro con periodistas en la Residencia Oficial, donde el mandatario volvió a apuntar contra la administración del presidente Javier Milei, al que responsabilizó por el agravamiento de la situación económica del país y por el impacto del ajuste sobre las provincias.

“Seguimos manteniendo nuestra actitud de rebeldía ante la grave situación que atraviesa el país”, sostuvo Quintela al defender la medida, en un mensaje que volvió a ubicar a La Rioja en una postura de confrontación directa con la Casa Rosada.

La cuasimoneda, que será utilizada como instrumento de cancelación de deuda para el pago de salarios estatales y dinamización del consumo interno, aún no tiene fecha de implementación ni valores definidos, aunque el propio gobernador confirmó que su puesta en marcha está en proceso.

En su exposición, el mandatario intentó despegar la medida de una situación de emergencia financiera provincial, al sostener que responde a una decisión política vinculada a la autonomía de gestión frente al rumbo económico nacional. Sin embargo, el anuncio reaviva las dudas sobre la capacidad de financiamiento de la provincia en un contexto de caída de transferencias y tensión fiscal.

Quintela insistió en que gran parte de la sociedad argentina atraviesa un escenario crítico en términos de ingresos y consumo, y defendió la utilización de herramientas provinciales para sostener la actividad económica. En ese marco, sectores gremiales y comerciales locales habrían manifestado expectativa por el regreso del instrumento, según expresó el propio mandatario.

El anuncio también volvió a poner en el centro la disputa por los recursos de coparticipación. El gobernador aseguró que La Rioja fue excluida de un esquema de adelantos de fondos por diferencias políticas con el Gobierno nacional, en un contexto en el que otras provincias ya comenzaron a recibir desembolsos.