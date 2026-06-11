SENASA eliminó requisitos para ciertas vacunas bovinas importadas
Nacionales11/06/2026
La medida permite que determinadas vacunas virales para bovinos queden exceptuadas de requisitos específicos cuando ya cuenten con autorización por equivalencia en países reconocidos.
+Noticias
El Jefe de Gabinete declaró ahorros por más de 500 mil dólares y reconoció que mantuvo fondos no declarados provenientes de operaciones con criptomonedas realizadas durante su actividad privada.
Con una protesta inspirada en el fútbol, organizaciones internacionales cuestionaron a la empresa por no adoptar estándares de bienestar animal que ya aplican otras cadenas de comida rápida.
“Me golpea profundamente”: Martín Menem habló tras la muerte del directivo que manejaba su empresaNacionales09/06/2026
El titular de Diputados habló de la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, gerente general de la firma que él mismo impulsó en el ámbito privado y pidió frenar las especulaciones mientras avanza la investigación judicial para determinar la causa del fallecimiento.
El gobernador Quintela adelantó que la cuasimoneda provincial volverá a circular, aunque sin definir fecha ni monto. "Seguimos manteniendo nuestra actitud de rebeldía ante la grave situación que atraviesa el país" dijo al justificar la intención de volver a los Chachos.
Kicillof se definió como ricotero y expresó su dolor por la muerte del Indio SolariNacionales05/06/2026
El gobernador bonaerense homenajeó al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a quien definió como "un héroe argentino".
El Gobierno simplifica los controles para la comercialización de pilas y baterías en ArgentinaNacionales05/06/2026
Una nueva resolución conjunta actualiza el régimen de control, elimina trámites previos y establece un sistema basado en declaraciones juradas de conformidad para fabricantes, ensambladores e importadores.
Murió el Indio Solari a los 77 años y el rock argentino despide a una de sus figuras más emblemáticasNacionales05/06/2026
El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su vivienda en el partido bonaerense de Ituzaingó.
La operación fue cerrada por US$ 1.420 millones. Mercuria Energy Group adquirió los activos de Raízen Argentina, incluyendo 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud y otras instalaciones estratégicas.
El Gobierno aprobó el registro para nuevos talleres de RTO y avanzan con la desregulación de las revisiones técnicasNacionales03/06/2026
Una resolución de la Secretaría de Transporte habilita la incorporación de nuevos talleres de inspección vehicular en todo el país y flexibiliza el sistema de Revisiones Técnicas Obligatorias. También, libera los precios de la revisión vehicular bajo la política del "libre mercado".
Crisis en Flybondi: opera con apenas dos aviones y acumula miles de pasajeros afectadosNacionales02/06/2026
La aerolínea low cost enfrenta serias dificultades operativas, con gran parte de su flota fuera de servicio, problemas financieros y una fuerte caída en sus índices de puntualidad.
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Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junioEconomía08/06/2026
ANSES confirmó una suba del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, este mes se paga el medio aguinaldo y continúa el bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
Día de la Seguridad Vial | Realizaron controles en la Ruta 3 por las nevadas y exigen el uso de cubiertas de inviernoTierra del Fuego10/06/2026
El operativo se realizó en el destacamento de Lago Escondido con participación de organismos provinciales y nacionales. Las autoridades reforzaron las recomendaciones para circular de manera segura ante las condiciones climáticas adversas.
La Justicia fueguina compró un edificio por más de US$1,2 millones en UshuaiaTierra del Fuego10/06/2026
La compra fue aprobada por el Superior Tribunal de Justicia y el inmueble será destinado a la Dirección Pericial. Ya se pagó un anticipo millonario en dólares y se pagarán otras 36 cuotas en la divisa norteamericana.
Tras las burlas masivas, Sheinbaum salió a defender la polémica canción feminista de Julieta VenegasMundial 202610/06/2026
La presidenta mexicana aclaró que "La niña futbolista", interpretada por Julieta Venegas, nunca fue pensada como canción oficial del Mundial 2026. El tema se volvió viral por el rechazo de los usuarios y terminó convertido en meme.
"Ahorré en negro": Adorni reconoció que mantuvo ahorros sin declarar durante años y prometió pagar las multasNacionales10/06/2026
El Jefe de Gabinete declaró ahorros por más de 500 mil dólares y reconoció que mantuvo fondos no declarados provenientes de operaciones con criptomonedas realizadas durante su actividad privada.