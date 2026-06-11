SENASA eliminó requisitos para ciertas vacunas bovinas importadas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó una nueva flexibilización normativa para la autorización de vacunas virales no vesiculares destinadas al ganado bovino. La decisión fue publicada mediante la Resolución 504/2026 en el Boletín Oficial y modifica el esquema regulatorio vigente para este tipo de productos veterinarios.

La nueva disposición incorpora una excepción dentro del marco regulatorio aprobado a comienzos de año para las vacunas bovinas. A partir de ahora, aquellas vacunas que ingresen bajo el régimen de autorización por equivalencia quedarán exentas de cumplir algunos de los requisitos establecidos en la normativa específica del sector.

La medida se inscribe dentro del proceso de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el Gobierno nacional, que busca reducir trámites y facilitar el acceso a productos ya aprobados en mercados considerados de referencia.

Desde el organismo explicaron que la modificación apunta a armonizar los procedimientos de autorización con los mecanismos de equivalencia ya vigentes para otros productos veterinarios, sin afectar el estatus sanitario de la Argentina.

El sistema de autorización por equivalencia permite reconocer evaluaciones y registros otorgados por autoridades sanitarias de determinados países, evitando duplicar procesos técnicos y administrativos en el país.

La resolución lleva la firma de la presidenta del SENASA, María Beatriz Giraudo, y entró en vigencia de manera inmediata tras su publicación oficial.

Menos controles locales y más reconocimiento internacional

La decisión se suma a una serie de cambios regulatorios impulsados durante los últimos meses por el Gobierno nacional para facilitar el ingreso de insumos vinculados a la producción agropecuaria.

Según argumenta el organismo en los fundamentos de la norma, el objetivo es promover la competencia, agilizar la disponibilidad de productos veterinarios y reducir cargas burocráticas para empresas y laboratorios.

No obstante, la medida podría generar debate dentro del sector sanitario y productivo, ya que amplía el reconocimiento automático de autorizaciones emitidas en el exterior para productos sensibles vinculados a la salud animal.

Desde SENASA sostienen que el esquema mantiene controles y resguardos sanitarios, aunque flexibiliza procedimientos para vacunas ya aprobadas bajo estándares considerados equivalentes a los argentinos.