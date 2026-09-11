Feli Pizarro vuelve a Ushuaia para encabezar una experiencia gastronómica exclusiva en Los Cauquenes

Como cada año, Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences celebra lo mejor de la cocina de alta gama con un exclusivo evento que reúne a reconocidos chefs para acercar lo mejor de la gastronomía del Fin del Mundo.

En esta oportunidad, el hotel vuelve a recibir el viernes 2 de octubre a la reconocida cocinera Feli Pizarro, quien regresa a Ushuaia luego de su exitosa primera visita para presentar un nuevo menú especialmente diseñado para destacar productos locales. “El año pasado fue mi primera vez en Ushuaia y me quedó grabada la emoción de estar en la punta sur del mundo, la belleza de los paisajes, de la gente y de la comida. Tengo muchas ganas de volver”, asegura la protagonista de esta iniciativa.

“Lo que aprendí de cocinar allá fue trabajar con productos tan nobles y maravillosos como los que tienen en Tierra del Fuego, que muchas veces acá no llegan frescos. Tengo muchas ganas de volver y armar un menú que esté a la altura de los productos fueguinos”, agrega Feli, cuyo menú se basará en interpretaciones de propuestas emblemáticas como la centolla fueguina, la merluza negra y el tradicional cordero fueguino, en esta ocasión desplegado en un menú de 4 pasos que celebrará los sabores únicos de Tierra del Fuego, abierta a huéspedes y a toda la comunidad de Ushuaia.

El menú

Tiradito de Trucha patagónica

Curry de Cordero fueguino, Naan

Pesca artesanal del Beagle, Papa y Coliflor

Tarta Vasca

El menú marida con vinos de Luigi Bosca.

“A mí me encanta volver. Significa que la vez anterior la pasamos muy bien, que la gente lo disfrutó. Me gustaría que suceda lo mismo y que esta sea una noche que sume a ese viaje inolvidable que están haciendo en Ushuaia”, comentó la chef, quien define su estilo de cocina como “simple, sincero y honesto”.

Valor del menú: $125.000 por persona

Para reservas e informes: [email protected] / 02901 46-8519