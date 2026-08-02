SUTEF ratificó un paro por tiempo indeterminado y no iniciará las clases tras el receso invernal

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó que este lunes no iniciará las clases tras el receso invernal y llevará adelante un paro por tiempo indeterminado en toda la provincia.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que la decisión fue adoptada por las trabajadoras y los trabajadores de la educación en asambleas realizadas en los establecimientos educativos de Tierra del Fuego.

"Las trabajadoras y los trabajadores de la educación de Tierra del Fuego AeIAS resolvimos no iniciar las clases tras el receso invernal y vamos a un paro por tiempo indeterminado", expresó la organización sindical.

Desde el sindicato cuestionaron la política salarial del Gobierno provincial y señalaron que las pautas otorgadas resultan insuficientes frente al costo de vida."No nos vamos a acostumbrar a vivir en la pobreza, endeudados, trabajando en establecimientos que no están en condiciones y mucho menos nos van a doblegar con descuentos, aprietes y persecución", afirmaron.

Entre los principales reclamos, el sindicato exige una recomposición salarial que permita alcanzar un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352, la implementación de un plan de desendeudamiento familiar para los trabajadores de la educación y el tratamiento y sanción de una Ley de Financiamiento Educativo.

La medida de fuerza se iniciará con el regreso a clases luego del receso invernal y se mantendrá por tiempo indeterminado, según lo resuelto por la organización gremial.