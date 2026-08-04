Río Grande secuestró 26 vehículos abandonados durante julio y refuerza los controles en talleres

El Municipio de Río Grande intensificó durante julio las acciones del Plan de Saneamiento Urbano, una política destinada a recuperar el espacio público mediante controles en talleres mecánicos, el retiro de vehículos abandonados y la atención de denuncias realizadas por vecinos.

Como resultado de los operativos, 26 vehículos fueron secuestrados, mientras que otros 140 rodados fueron notificados para que sus propietarios regularicen su situación, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 2626/2008.

Las tareas fueron desarrolladas de manera conjunta por las áreas de Tránsito, Ambiente y Comercio, que llevaron adelante inspecciones en talleres automotores para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar situaciones que puedan afectar el ambiente, la seguridad vial y la convivencia urbana.

Durante los controles, el personal municipal constató la presencia de vehículos fuera de uso, chatarra y residuos ferrosos acumulados tanto dentro de los establecimientos como sobre la vía pública. En los casos previstos por la normativa, se procedió al retiro y secuestro de los rodados.

Los operativos alcanzaron talleres ubicados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos las calles Rivadavia, 25 de Mayo, Alfonsina Storni, Gobernador Paz, Finocchio, Don Bosco y Resistencia.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia permanente para recuperar espacios públicos, retirar vehículos abandonados y reducir focos de contaminación que afectan la circulación y el entorno urbano.

También intervienen por denuncias al 147

En forma paralela, el Municipio continúa actuando a partir de los reclamos ingresados por la línea municipal 147, donde vecinos denuncian la presencia de vehículos abandonados u otras situaciones que comprometen el ordenamiento urbano.

En cada caso, primero se notifica a los responsables para que retiren los rodados o regularicen su situación. Cuando ello no ocurre, se aplican las sanciones previstas por la normativa y, si corresponde, se avanza con el secuestro de los vehículos.

Desde la gestión municipal destacaron que el Plan de Saneamiento Urbano combina tareas de fiscalización, prevención y recuperación ambiental con el objetivo de construir una ciudad más limpia, ordenada y segura para toda la comunidad.