La ANSES mantendrá en julio el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados
Economía25/06/2026
El Gobierno nacional oficializó la continuidad del refuerzo previsional mediante el Decreto 532/2026. El beneficio seguirá siendo de 70.000 pesos, el mismo monto que se paga desde fines de 2023 pese a la inflación acumulada durante ese período.
El Ministerio de Economía emitirá un nuevo título en dólares para cancelar parte de los compromisos financieros que mantiene con el Banco Central, extendiendo los vencimientos hasta 2031.
Milei autorizó un endeudamiento de hasta US$ 5.000 millones con jurisdicción en Nueva YorkEconomía22/06/2026
El Presidente autorizó nuevos endeudamientos con entidades financieras internacionales y en el caso de que Argentina sufra un juicio será en jurisdicción en favor de los tribunales ubicados en Nueva York.
Día del Padre: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en bajaEconomía21/06/2026
Según un relevamiento de CAME, las ventas minoristas descendieron un 0,3% respecto de 2025. El consumo siguió concentrado en productos económicos y promociones, reflejando la cautela de las familias frente al contexto económico.
Milei eliminó el impuesto al cheque para billeteras virtuales, fintech y operadores de criptomonedasEconomía18/06/2026
La medida fue firmada por el Presidente el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, donde incorpora además beneficios para las empresas que administran sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito.
Para el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor se desaceleró por segundo mes consecutivo. La inflación acumulada en 2026 llegó al 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.
El Gobierno vuelve a endeudarse y lanza una mega licitación por $32 billones para patear vencimientosEconomía11/06/2026
El Gobierno lanzó una nueva licitación de bonos y letras por más de $32 billones para aliviar los compromisos financieros de corto plazo y patear la deuda al 2030.
Doble freno en la actividad económica: la industria y la construcción volvieron a caer en abrilEconomía09/06/2026
Los datos del INDEC mostraron retrocesos en la actividad manufacturera y en la construcción, con fuertes bajas en sectores clave como textiles y metalmecánica.
Pese al movimiento sostenido del mercado de segunda mano, las operaciones volvieron a retroceder en mayo. El Volkswagen Gol continúa liderando las preferencias de los argentinos.
Con aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junioEconomía08/06/2026
ANSES confirmó una suba del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, este mes se paga el medio aguinaldo y continúa el bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
Aunque mayo mostró una leve recuperación mensual, el consumo continúa debilitado. Los comercios registraron una caída interanual del 1,2%, mientras crece la preocupación por la rentabilidad y la falta de inversión.
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El Gobierno y las empresas fueguinas buscan frenar el ingreso de productos asiáticos que amenazan la producción localTierra del Fuego25/06/2026
La Provincia junto a representantes del sector metalúrgico respaldaron la continuidad de las medidas antidumping contra equipos de aire acondicionado importados desde China y Tailandia.
La Fragata Libertad llegó a Baltimore y continúa su recorrido por Estados UnidosNacionales25/06/2026
El Buque Escuela de la Armada Argentina participa de las actividades internacionales organizadas por el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos.
Martín Pérez: “Tierra del Fuego tiene que empezar a pensar seriamente cómo diversificar su matriz productiva”Tierra del Fuego25/06/2026
Tras su paso por China, el Intendente de Río Grande aseguró que la provincia debe aprovechar la capacidad industrial instalada para atraer nuevas inversiones y valoró el diálogo para la utilización de drones para transporte, combate de incendios, rescate.
Salud mental: Lapadula propone crear un fondo permanente para reforzar la atención en Tierra del FuegoTierra del Fuego25/06/2026
El proyecto presentado por el Legislador propone crear un financiamiento específico para ampliar guardias de salud mental las 24 horas, más profesionales, prevención del suicidio y los consumos problemáticos, y dar respuesta al crecimiento de la ludopatía digital entre jóvenes.
Argentina, Brasil, Alemania, Francia y México ya aseguraron el primer puesto de sus grupos. Repasá qué selecciones avanzaron, cuáles esperan como mejores terceras y quiénes quedaron eliminadas.