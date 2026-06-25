La ANSES mantendrá en julio el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante julio de 2026 continuará abonando el bono extraordinario previsional de hasta 70.000 pesos destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales de menores ingresos.

La medida fue oficializada este jueves a través del Decreto 532/2026 publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo con la normativa firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el refuerzo alcanzará a jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de pensiones no contributivas y otras prestaciones administradas por ANSES.

El decreto establece que quienes perciban hasta un haber mínimo cobrarán el bono completo de 70.000 pesos. En tanto, aquellos cuyos ingresos superen el haber mínimo recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope definido por la normativa.

Desde el Gobierno argumentaron que el pago tiene como objetivo compensar los efectos que produjo la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente durante la gestión anterior, la cual —según sostiene el Ejecutivo— generó una pérdida del poder adquisitivo de los haberes previsionales.

No obstante, el dato que genera mayores cuestionamientos es que el bono permanece congelado en 70.000 pesos desde diciembre de 2023, pese a la fuerte inflación acumulada desde entonces. Durante ese período, los precios registraron incrementos significativos que redujeron considerablemente la capacidad de compra del refuerzo previsional.

El beneficio tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y tampoco será computable para otros conceptos. Además, ANSES quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para su implementación, control y pago.