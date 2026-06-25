El Gobierno y las empresas fueguinas buscan frenar el ingreso de productos asiáticos que amenazan la producción local

El Gobierno de Tierra del Fuego manifestó su respaldo a la continuidad de las medidas antidumping vigentes sobre la importación de equipos de aire acondicionado fabricados en China y Tailandia, al considerar que su eventual eliminación podría afectar la producción industrial y los puestos de trabajo en la provincia.

El planteo se realizó durante una nueva reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), desarrollada en la Casa de Gobierno y encabezada por el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, junto a la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man.

Durante el encuentro se analizó el escenario abierto ante la posibilidad de que Nación revise o elimine las medidas de protección comercial que actualmente gravan el ingreso de estos productos importados. Desde la Provincia sostienen que estas herramientas resultan clave para evitar condiciones de competencia que consideran desiguales frente a la producción radicada en Tierra del Fuego.

En ese marco, Devita ratificó el acompañamiento a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Coordinación Productiva de la Nación, encabezada por Pablo Lavigne, donde el pasado 8 de junio se presentaron argumentos a favor de mantener las restricciones vigentes.

Foto: Ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita

La postura fue compartida por distintos sectores vinculados a la actividad industrial. El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, remarcó la necesidad de sostener las medidas para resguardar la producción y el empleo metalúrgico en la provincia.

A su vez, representantes de AFARTE, la Unión Industrial Fueguina y ASIMRA coincidieron en la preocupación por el impacto que podría generar una apertura del mercado sin mecanismos de protección frente a productos provenientes de Asia.

Además del análisis sobre las medidas antidumping, la comisión avanzó en la aprobación de trámites relacionados con acreditaciones de origen y otros expedientes administrativos vinculados a empresas alcanzadas por el Subrégimen Industrial fueguino.

Del encuentro participaron también representantes de la Dirección General de Aduanas de Río Grande, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, la Cámara Fueguina de la Industria Nacional y la Corresponsalía de Despachantes de Aduana de Río Grande.