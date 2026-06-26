Argentina envió rescatistas, médicos y aviones militares para asistir a Venezuela tras los terremotos

El Ministerio de Defensa desplegó brigadas de búsqueda y rescate, equipos sanitarios, plantas potabilizadoras y aeronaves de la Fuerza Aérea para colaborar con las tareas de emergencia tras los devastadores sismos que dejaron cientos de víctimas.
Nacionales26/06/2026
SOLDADOS A VENEZUELA

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Defensa, dispuso el envío de personal militar especializado, equipos sanitarios, plantas potabilizadoras y aeronaves para brindar asistencia humanitaria a Venezuela, luego de los fuertes terremotos que sacudieron al país caribeño y provocaron una grave emergencia.

La operación fue coordinada por la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria y contempla el despliegue de efectivos altamente capacitados para colaborar con las tareas de búsqueda, rescate y atención de los damnificados.

Entre los recursos enviados se encuentra una brigada de la Armada Argentina especializada en búsqueda y rescate en catástrofes, integrada por binomios perro-guía entrenados para localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Además, viajó un Equipo Médico Conjunto compuesto por médicos, enfermeros, auxiliares sanitarios y una ambulancia destinada a realizar tareas de clasificación y primera atención de heridos (Triage) en las zonas más afectadas.

El operativo también incorpora cuatro Brigadas USAR (Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano) dependientes de la Agencia Federal de Emergencias, especialistas en riesgo sísmico, estructuras colapsadas, veterinarios, operadores de drones y personal de apoyo logístico.

Como parte de la ayuda humanitaria, Argentina enviará además estaciones livianas para la potabilización de agua, acompañadas por los operadores encargados de ponerlas en funcionamiento en las áreas donde el suministro fue afectado por el desastre.

SOLDADOS A VENEZUELA.jpeg2

Para el traslado del personal y del material de asistencia, el Ministerio de Defensa dispuso el empleo de aviones Embraer con capacidad para 40 pasajeros y aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que realizarán el puente aéreo entre ambos países.

Desde la cartera que conduce el Gobierno nacional señalaron que este despliegue forma parte del compromiso permanente de Argentina con la cooperación internacional ante situaciones de emergencia y recordaron que la Fuerza Aérea también mantiene actualmente un puente logístico humanitario en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El Ministerio de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas argentinas continúan fortaleciendo su participación en misiones de apoyo a la comunidad y asistencia internacional, colaborando con solidaridad y profesionalismo para mitigar los efectos de la catástrofe que golpea al pueblo venezolano.

¿Qué siente con esta noticia?

Tu reacción ayuda a nuestra redacción a entenderte

USHUAIA 24 COMUNIDAD
+
Noticias
adorni

Cae otro hombre fuerte de Milei: renunció Manuel Adorni, cercado por causas judiciales y el desgaste político

Nacionales27/06/2026
El ahora exjefe de Gabinete, considerado durante meses el funcionario más poderoso y la principal cara política del Gobierno después del Presidente, presentó su renuncia con una dura carta dirigida a Javier Milei. Está investigado en distintas causas por presunto enriquecimiento ilícito y deja el cargo tras un prolongado desgaste político que incluso le hizo perder respaldo dentro del propio oficialismo.
diputados baja

Diputados debate el Súper RIGI y el pago a fondos buitre

Nacionales24/06/2026
La Cámara de Diputados trata un paquete de proyectos impulsados por el oficialismo que incluye la creación del denominado "Súper RIGI" y la autorización para avanzar con acuerdos de pago a fondos buitre que mantienen litigios por la deuda argentina en default.
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo + visto en U24
adorni

Cae otro hombre fuerte de Milei: renunció Manuel Adorni, cercado por causas judiciales y el desgaste político

Nacionales27/06/2026
El ahora exjefe de Gabinete, considerado durante meses el funcionario más poderoso y la principal cara política del Gobierno después del Presidente, presentó su renuncia con una dura carta dirigida a Javier Milei. Está investigado en distintas causas por presunto enriquecimiento ilícito y deja el cargo tras un prolongado desgaste político que incluso le hizo perder respaldo dentro del propio oficialismo.
Noticias gratis en tu correo