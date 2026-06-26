Argentina envió rescatistas, médicos y aviones militares para asistir a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Defensa, dispuso el envío de personal militar especializado, equipos sanitarios, plantas potabilizadoras y aeronaves para brindar asistencia humanitaria a Venezuela, luego de los fuertes terremotos que sacudieron al país caribeño y provocaron una grave emergencia.

La operación fue coordinada por la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria y contempla el despliegue de efectivos altamente capacitados para colaborar con las tareas de búsqueda, rescate y atención de los damnificados.

Entre los recursos enviados se encuentra una brigada de la Armada Argentina especializada en búsqueda y rescate en catástrofes, integrada por binomios perro-guía entrenados para localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Además, viajó un Equipo Médico Conjunto compuesto por médicos, enfermeros, auxiliares sanitarios y una ambulancia destinada a realizar tareas de clasificación y primera atención de heridos (Triage) en las zonas más afectadas.

El operativo también incorpora cuatro Brigadas USAR (Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano) dependientes de la Agencia Federal de Emergencias, especialistas en riesgo sísmico, estructuras colapsadas, veterinarios, operadores de drones y personal de apoyo logístico.

Como parte de la ayuda humanitaria, Argentina enviará además estaciones livianas para la potabilización de agua, acompañadas por los operadores encargados de ponerlas en funcionamiento en las áreas donde el suministro fue afectado por el desastre.

Para el traslado del personal y del material de asistencia, el Ministerio de Defensa dispuso el empleo de aviones Embraer con capacidad para 40 pasajeros y aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que realizarán el puente aéreo entre ambos países.

Desde la cartera que conduce el Gobierno nacional señalaron que este despliegue forma parte del compromiso permanente de Argentina con la cooperación internacional ante situaciones de emergencia y recordaron que la Fuerza Aérea también mantiene actualmente un puente logístico humanitario en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El Ministerio de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas argentinas continúan fortaleciendo su participación en misiones de apoyo a la comunidad y asistencia internacional, colaborando con solidaridad y profesionalismo para mitigar los efectos de la catástrofe que golpea al pueblo venezolano.