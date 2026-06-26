Argentina envió rescatistas, médicos y aviones militares para asistir a Venezuela tras los terremotos
Nacionales26/06/2026
El Ministerio de Defensa desplegó brigadas de búsqueda y rescate, equipos sanitarios, plantas potabilizadoras y aeronaves de la Fuerza Aérea para colaborar con las tareas de emergencia tras los devastadores sismos que dejaron cientos de víctimas.
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El Presidente confirmó que el actual Ministro del Interior asumirá el próximo martes al frente de la Jefatura de Gabinete. El anuncio se produjo horas después de la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida modifica el mecanismo de control utilizado en los paquetes de cigarrillos fabricados en el país y en los importados. Las empresas podrán seguir utilizando las estampillas actuales hasta agotar el stock disponible.
Cae otro hombre fuerte de Milei: renunció Manuel Adorni, cercado por causas judiciales y el desgaste políticoNacionales27/06/2026
El ahora exjefe de Gabinete, considerado durante meses el funcionario más poderoso y la principal cara política del Gobierno después del Presidente, presentó su renuncia con una dura carta dirigida a Javier Milei. Está investigado en distintas causas por presunto enriquecimiento ilícito y deja el cargo tras un prolongado desgaste político que incluso le hizo perder respaldo dentro del propio oficialismo.
El nuevo vocero Presidencial aseguró que el Presidente logró ordenar la economía, destacó las reformas impulsadas por La Libertad Avanza y reivindicó la denominada "batalla cultural" iniciada por Javier Milei.
La Fragata Libertad llegó a Baltimore y continúa su recorrido por Estados UnidosNacionales25/06/2026
El Buque Escuela de la Armada Argentina participa de las actividades internacionales organizadas por el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos.
Parques Nacionales lanza un retiro voluntario y avanza con la reducción de personalNacionales25/06/2026
La medida habilita incentivos económicos para que trabajadores de planta permanente dejen sus cargos. Los puestos eliminados no podrán volver a ocuparse y quienes adhieran tendrán prohibido regresar al Estado nacional durante cinco años.
Los diputados libertarios, del PRO, UCR y aliados lograron aprobar el pago a “Bainbridge Ltd” y “Attestor Value Master Fund LP” por títulos de deuda del 2001.
Golpe al narcotráfico en Entre Ríos: secuestran más de 23 kilos de pasta base ocultos en un automóvilNacionales24/06/2026
La droga estaba escondida en el torpedo y los laterales del baúl de un Volkswagen Vento. El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta 14.
La Cámara de Diputados trata un paquete de proyectos impulsados por el oficialismo que incluye la creación del denominado "Súper RIGI" y la autorización para avanzar con acuerdos de pago a fondos buitre que mantienen litigios por la deuda argentina en default.
Tragedia en Mar del Plata: un colectivo atropelló a varias personas en una parada y dejó al menos un muertoNacionales22/06/2026
El siniestro sobre la zona de las paradas del Skaterpark de la Rambla. Hay varios heridos y tres de ellos se encuentran en estado grave. La Justicia investiga las causas que provocaron que el chofer perdiera el control de la unidad.
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El Ministerio de Defensa desplegó brigadas de búsqueda y rescate, equipos sanitarios, plantas potabilizadoras y aeronaves de la Fuerza Aérea para colaborar con las tareas de emergencia tras los devastadores sismos que dejaron cientos de víctimas.
El pronóstico anticipa el temporal de viento con ráfagas que rozarán los 91 km/h, bajas sensaciones térmicas y caída constante de aguanieve durante gran parte del sábado y el domingo.
VIDEO | Buscan al camionero que chocó un auto estacionado y escapó sin detenerse en UshuaiaTierra del Fuego27/06/2026
El siniestro ocurrió este viernes por la mañana sobre calle Hielos Continentales, casi Marcos Zar. El conductor del camión abandonó el lugar tras el impacto y la propietaria del vehículo solicita colaboración para identificarlo.
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Ucrania golpea otra refinería clave de Rusia y Putin admite que el país atraviesa un "período difícil"Mundo28/06/2026
El ataque provocó un incendio en una de las principales refinerías del sur de Rusia y dejó al menos dos muertos.