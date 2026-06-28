Ucrania golpea otra refinería clave de Rusia y Putin admite que el país atraviesa un "período difícil"

Ucrania volvió a lanzar un fuerte ataque con drones contra territorio ruso y provocó un incendio en una importante refinería de petróleo ubicada en la región de Krasnodar, al sur de Rusia. El ataque dejó al menos dos personas muertas, según informaron las autoridades locales, y se suma a la creciente ofensiva ucraniana contra instalaciones estratégicas que abastecen la maquinaria militar del Kremlin.

La refinería afectada se encuentra en Slavyansk-na-Kubani, una localidad situada al este de la península de Crimea ocupada por Rusia. De acuerdo con el gobernador regional, Veniamin Kondratyev, los restos de drones interceptados cayeron sobre la planta y provocaron un incendio de grandes dimensiones. Además, una persona murió en la ciudad y otra falleció en una localidad cercana como consecuencia del ataque.

Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció públicamente que el país atraviesa un "período difícil", una declaración poco habitual desde el inicio de la invasión a Ucrania y que refleja el creciente impacto de los ataques sobre territorio ruso.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky defendió la estrategia de atacar objetivos energéticos y militares dentro de Rusia. "Nuestras 'sanciones de largo alcance' han alcanzado dos refinerías de petróleo en Rusia. Cada ataque reduce los recursos que alimentan la maquinaria de guerra rusa y representa un paso más hacia la paz", afirmó a través de Telegram.

En los últimos meses, Ucrania intensificó notablemente sus operaciones de largo alcance contra refinerías, depósitos de combustible, bases aéreas y fábricas militares rusas, buscando reducir la capacidad logística de Moscú y afectar una de sus principales fuentes de ingresos: las exportaciones de petróleo.

Analistas occidentales sostienen que esta campaña ya comenzó a generar dificultades en el abastecimiento de combustible y equipamiento para las fuerzas rusas, además de incrementar la presión política y económica sobre el Kremlin en medio de una guerra que ya lleva cinco años.