Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer por penales ante Suiza

Colombia luchó hasta el final, pero no pudo seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Tras igualar 0-0 con Suiza en el tiempo reglamentario y en el alargue, el seleccionado europeo se impuso 4-3 en la tanda de penales y avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Argentina.

El encuentro, disputado en el BC Place de Vancouver, fue extremadamente parejo y con pocas situaciones claras durante los 90 minutos. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo y evitaron correr riesgos, por lo que el empate sin goles terminó siendo el reflejo de un partido muy equilibrado.

En el complemento llegaron algunas emociones. Gustavo Puerta y Luis Suárez intentaron para Colombia, mientras que Fabián Rieder exigió a Camilo Vargas con un peligroso remate. Sin embargo, ninguno logró romper el cero y la clasificación debió definirse en el tiempo suplementario.

❌🇨🇴 EL LAMENTO DE COLOMBIA POR LA ELIMINACIÓN



James Rodriguez consoló a Juanfer Quintero y Lucho Díaz no pudo contener el llanto tras la eliminación a manos de Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xFvB5ivhnJ — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

En la prórroga, Colombia estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo. Jhon Lucumí estrelló un cabezazo en el travesaño, y más tarde Jaminton Campaz desperdició un mano a mano inmejorable, enviando la pelota por encima del arco cuando todo el banco cafetero ya festejaba.

La igualdad persistió y todo se resolvió desde el punto penal. Allí apareció la figura del arquero Gregor Kobel, quien atajó el remate de Cucho Hernández, mientras que Davinson Sánchez falló su disparo por encima del travesaño. Suiza fue más efectiva, ganó 4-3 la serie y selló su clasificación.

De esta manera, Colombia se despide del Mundial 2026 dejando una imagen competitiva, mientras que Suiza continuará su camino y buscará un lugar en las semifinales cuando enfrente a Argentina el próximo 11 de julio en Kansas City.