Cumbre de la OTAN | La OTAN refuerza su poderío militar mientras Trump impulsa un diálogo entre Rusia y Ucrania
Mundo08/07/2026
La alianza presentó un ambicioso plan para reforzar sus capacidades militares con nuevos aviones, drones y sistemas de vigilancia. En paralelo, Donald Trump reveló gestiones para acercar a Putin y Zelenski, mientras la tensión con Irán volvió a dominar la agenda internacional.
La ofensiva fue lanzada tras el ataque a tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Washington aseguró que destruyó sistemas de defensa aérea, misiles y bases militares iraníes.
La guerra en Ucrania llega a la cumbre de la OTAN
ANSAMundo07/07/2026
Rusia volvió a bombardear la capital ucraniana con drones y misiles en la antesala de la cumbre de la OTAN en Turquía. Mientras Donald Trump insiste en que Vladimir Putin quiere la paz, los aliados buscan reforzar el apoyo militar a Ucrania.
Bomberos, médicos y equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre edificios destruidos por los misiles rusos. Las imágenes reflejan el esfuerzo extremo de quienes arriesgan sus vidas para salvar a otras personas en la capital ucraniana
Al menos 14 muertos y 46 heridos tras un masivo ataque ruso con misiles y drones sobre KievMundo06/07/2026
VIDEO | El bombardeo alcanzó edificios residenciales e infraestructura civil de la capital ucraniana. Entre los heridos hay cinco niños y las tareas de rescate continúan. El ataque ocurrió en la antesala de la cumbre de la OTAN en Turquía.
Diez días después del terremoto en Venezuela | Crecen las críticas al Gobierno mientras miles de familias siguen buscando desaparecidosMundo04/07/2026
Los devastadores sismos dejaron más de 2.000 muertos y miles de desaparecidos. Mientras continúan las tareas de rescate con ayuda internacional, el Gobierno de Delcy Rodríguez enfrenta cuestionamientos por la respuesta ante la tragedia.
Ali Khamenei, quien gobernó con mano de hierro Irán, será enterrado tras días de funeral de EstadoMundo04/07/2026
El líder supremo de Irán fue abatido en febrero pasado por Estados Unidos. Tras días de funeral, serán enterrado.
Zelenski pidió reforzar la defensa aérea de Europa y reclamó producir misiles Patriot junto a Estados UnidosMundo02/07/2026
El presidente de Ucrania afirmó que Rusia mantiene su ofensiva con ataques de misiles balísticos contra zonas residenciales y sostuvo que la próxima cumbre de la OTAN debe priorizar el fortalecimiento de la defensa antiaérea del continente.
El bombardeo con drones y misiles se extendió durante unas 11 horas y provocó decenas de heridos en la capital de Ucrania.
La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 1.943 y agravan la crisis humanitariaMundo30/06/2026
Las autoridades confirmaron un nuevo aumento en el número de víctimas fatales. La ONU alertó por la escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y la saturación del sistema sanitario.
Tras 22 días de escrutinio, la autoridad electoral confirmó el triunfo de la candidata derechista por apenas 49.641 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.
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Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% en junio, pero acumulan una caída del 2,5% en el añoEconomía05/07/2026
El repunte interanual estuvo impulsado por el pago del aguinaldo y el Mundial de fútbol. Sin embargo, las ventas cayeron 1,3% respecto de mayo y el primer semestre cerró con un balance negativo para el comercio minorista.
SENASA elimina más de 40 normas para simplificar trámites y desregular el sector agroalimentarioSalud07/07/2026
SENASA derogó más de 40 resoluciones y disposiciones para simplificar trámites, eliminar normas obsoletas y avanzar con la desregulación del sistema agroalimentario argentino.
Incautan más de 11.000 atados de cigarrillos de contrabando en la frontera entre Tierra del Fuego y ChileTierra del Fuego07/07/2026
El vehículo, con patente chilena, fue hallado abandonado y varado cerca del Hito XIII. Gendarmería secuestró la mercadería, el rodado y otros elementos por orden de la Justicia Federal.
El hombre sufrió una presunta fractura de tibia y peroné que le impedía descender por sus propios medios. Participaron efectivos de Gendarmería, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y un helicóptero para completar la evacuación.
¡Infartante! Argentina logró una remontada histórica ante Egipto y está en cuartos de finalMundial 202607/07/2026
La Scaloneta perdía 2-0 hasta los 79 minutos, pero reaccionó con una remontada épica para ganar 3-2 y seguir soñando con el bicampeonato.