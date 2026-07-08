Cumbre de la OTAN | La OTAN refuerza su poderío militar mientras Trump impulsa un diálogo entre Rusia y Ucrania

Secretario general de la OTAN, Mark Rutte

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció un paquete de nuevas adquisiciones militares destinadas a fortalecer la defensa colectiva de la alianza, en el marco del Foro de la Industria de Defensa durante la Cumbre de la OTAN 2026.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó la incorporación del décimo avión Airbus A330 MRTT a la Flota Multinacional de Transporte y Reabastecimiento en Vuelo, la compra de drones estratégicos Northrop Grumman Triton para reforzar la vigilancia marítima y la adquisición conjunta de aeronaves Saab GlobalEye, destinadas a modernizar los sistemas de alerta temprana y control aerotransportado de la alianza.

"El dinero está ahí, y llegará más. Debemos hacer más, más rápido y juntos", afirmó Rutte al dirigirse a ministros, altos funcionarios y representantes de más de un centenar de empresas vinculadas a la industria de defensa.

Además, presentó la iniciativa NATO Drone Edge, orientada a incrementar la inversión en sistemas antidrones y ampliar la capacitación de operadores especializados, al tiempo que pidió a las principales entidades financieras internacionales aumentar el financiamiento destinado a la industria militar para acelerar la producción y la innovación tecnológica.

Entre las nuevas herramientas anunciadas también figuran la Plataforma de Acceso a la Industria de la OTAN, que facilitará la interacción entre empresas y la organización, y el Motor de la OTAN, un programa diseñado para integrar capacidades industriales civiles y militares con el objetivo de ampliar la producción de equipamiento de defensa.

Durante el foro, la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, presentó nuevas iniciativas relacionadas con capacidades espaciales, vigilancia estratégica, defensa aérea y sistemas de misiles.

Trump busca acercar posiciones entre Rusia y Ucrania

En paralelo al encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que continúa intentando mediar para lograr un acercamiento entre Rusia y Ucrania.

El mandatario reveló que mantuvo conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien manifestó su disposición a reunirse con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque propuso que el encuentro se realizara en Moscú.

Trump afirmó que rechazó esa posibilidad en representación de Ucrania y, durante una reunión, preguntó directamente a Zelensky si estaría dispuesto a viajar a la capital rusa.

La respuesta del mandatario ucraniano provocó sonrisas entre los presentes.

"Es difícil, hay muchos drones ucranianos allí. Es peligroso", respondió en tono de broma.

La crisis con Irán también marca la cumbre

La situación en Medio Oriente volvió a ocupar un lugar central tras los recientes ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz y la posterior respuesta militar estadounidense contra instalaciones iraníes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que Irán "se equivocó completamente" al atacar embarcaciones comerciales y consideró que esas acciones violaron el acuerdo firmado con Estados Unidos.

No obstante, el mandatario francés señaló que las negociaciones continúan dentro del período de 60 días previsto por el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán y expresó su expectativa de que las reuniones diplomáticas sigan desarrollándose.

Consultado sobre una eventual participación de la OTAN en un conflicto entre Estados Unidos e Irán, Rutte evitó dar precisiones.

"Irán está fuera del territorio de la OTAN. Eso no significa que la OTAN nunca pueda involucrarse, pero primero debemos ver qué sucede en los próximos días y semanas", indicó.

Mientras tanto, Reino Unido y Francia impulsan una iniciativa internacional destinada a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz una vez que finalicen las hostilidades, buscando preservar una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Con información de OTAN | Associated Press