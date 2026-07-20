Nevadas en Tierra del Fuego: advierten por nieve, escarcha y sectores críticos en la Ruta Nacional 3

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Las intensas nevadas registradas en las últimas horas en Tierra del Fuego obligaron a reforzar el operativo de mantenimiento sobre las rutas provinciales y la Ruta Nacional N°3. Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial recomendaron a los conductores extremar las medidas de precaución debido a la presencia de nieve suelta, escarcha y banquinas con importante acumulación.

En diálogo con Radio Provincia Ushuaia, el subsecretario de Seguridad Vial, Sergio Gamarra, indicó que el operativo se encuentra activo desde el domingo con un trabajo coordinado entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para garantizar la transitabilidad. "Nos ha llegado esta nevada y se activó el operativo de mantenimiento y limpieza tanto en la Ruta Nacional N° 3 como en las rutas complementarias de la provincia", explicó.

Gamarra señaló que actualmente la calzada presenta nieve suelta y una importante acumulación sobre las banquinas, por lo que pidió evitar detenerse en esos sectores hasta que finalicen los trabajos de limpieza.

Además, advirtió que las condiciones invernales afectan prácticamente a toda la provincia, incluyendo la zona de Tolhuin y el norte fueguino.

Entre los puntos que requieren mayor atención mencionó el tramo comprendido entre Estancia María Cristina y Tolhuin, donde los conos de sombra favorecen la formación de hielo, así como los accesos a los centros invernales y a sectores turísticos como Laguna Esmeralda, donde se registra un importante movimiento de vehículos.

El funcionario remarcó que uno de los principales factores de riesgo durante el invierno continúa siendo el exceso de velocidad y los sobrepasos indebidos. "Pedimos evitar los sobrepasos, especialmente a vehículos de gran porte, respetar las velocidades y mantener una mayor distancia de seguridad entre vehículos", sostuvo.

También recordó que, aunque muchos automovilistas cuentan con neumáticos de invierno, ese equipamiento no reemplaza una conducción prudente cuando la calzada se encuentra cubierta por nieve o hielo.

Cambios en las licencias profesionales

Durante la entrevista, Gamarra también se refirió a la implementación del nuevo sistema nacional para licencias profesionales, vigente desde julio.

Explicó que, a partir de la reglamentación del Decreto 196, las licencias profesionales para conductores de entre 21 y 65 años pasarán a tener una vigencia de cinco años, en lugar de los dos años anteriores. Además, los transportistas podrán realizar los exámenes psicofísicos y las capacitaciones en cualquier centro habilitado del país adherido al sistema nacional, lo que simplifica los trámites de renovación.

Finalmente, destacó que Tierra del Fuego logró mantener la posibilidad de que los conductores profesionales que desarrollan su actividad únicamente dentro de la provincia puedan continuar realizando sus trámites de manera local, sin necesidad de viajar a otras jurisdicciones.