Río Grande | El Municipio acordó un aumento salarial del 5% y el sueldo básico llegará a $1.250.000

El Municipio de Río Grande acordó con los gremios municipales un nuevo aumento salarial del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable, que comenzará a regir desde el 1° de julio. Con esta actualización, la recomposición acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanza el 15%, según informó el Ejecutivo.

El anuncio fue realizado por el intendente Martín Perez, acompañado por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, tras una nueva reunión paritaria con representantes de ATE, UPCN, ASOEM y ATSA.

El nuevo piso salarial será de $1.250.000

Como parte del acuerdo, el Municipio fijó un nuevo piso salarial de $1.250.000 para los agentes municipales con título secundario, mientras que quienes no cuenten con esa acreditación percibirán un salario mínimo de $1.150.000.

Además, el incremento alcanzará a todos los conceptos salariales, incluyendo las becas municipales y los haberes de los jubilados municipales.

Desde el Ejecutivo señalaron que la nueva recomposición salarial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto económico actual y remarcaron que fue posible gracias a una planificación financiera que permitió garantizar los recursos sin afectar la prestación de los servicios municipales.

Según indicaron, el aumento acumulado del 15% en el primer semestre busca acompañar la evolución de la inflación y mitigar el impacto de la pérdida del poder de compra.

Durante el anuncio, Perez sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo el diálogo con las organizaciones sindicales y administrar los recursos públicos con responsabilidad. "Los momentos difíciles exigen gobiernos responsables. Nuestra obligación es cuidar los recursos públicos, fortalecer el Estado municipal y reconocer el compromiso de las y los trabajadores que todos los días están al servicio de nuestra ciudad y los vecinos", afirmó.

Asimismo, aseguró que el Municipio continuará apostando a la negociación colectiva como herramienta para alcanzar acuerdos salariales que permitan mejorar los ingresos sin comprometer el funcionamiento del Estado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el entendimiento se logró en un escenario marcado por la caída de los ingresos y una menor actividad económica, situación que afecta las finanzas de los gobiernos locales.