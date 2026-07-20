Vacaciones de invierno en Río Grande: Habilitan Laguna de los Patos y habrá jornadas gratuitas en la pista del Cono de Sombra

El Municipio de Río Grande presentó una nueva agenda de actividades para las vacaciones de invierno, que incluye la habilitación de la Laguna de los Patos para patinaje sobre hielo y una serie de jornadas recreativas gratuitas en la pista del Cono de Sombra, destinadas a niñas, niños y sus familias.

Las propuestas forman parte del programa "Invierno Activo", con el objetivo de ofrecer alternativas recreativas y deportivas durante el receso invernal.

La Laguna de los Patos ya está habilitada para patinar

Tras las inspecciones realizadas por personal de Defensa Civil Municipal, el Municipio confirmó que la Laguna de los Patos reúne las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de patinaje sobre hielo.

La decisión se tomó luego de verificar el espesor de la capa de hielo mediante diferentes mediciones técnicas.

No obstante, las autoridades remarcaron que el estado de la superficie continuará siendo monitoreado de manera permanente y solicitaron a los vecinos respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil, permanecer únicamente en los sectores habilitados y evitar ingresar al hielo cuando las condiciones climáticas puedan modificar su estabilidad.

Como parte de la agenda de vacaciones, la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo también organizó tres jornadas recreativas gratuitas en la pista de patinaje del Cono de Sombra, ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Fe.

Las actividades se realizarán los días martes 21, jueves 23 y sábado 25, desde las 15 horas.

Durante cada jornada habrá juegos, paseos en trineos sobre la pista de hielo, chocolatada y distintas propuestas recreativas para compartir en familia. Desde la organización recomendaron llevar una taza para disfrutar de la merienda.

Actividades gratuitas para las vacaciones de invierno

Con estas iniciativas, el Municipio busca ampliar las opciones de entretenimiento durante el receso escolar y promover el uso de los espacios públicos en forma segura.

Las actividades son libres y gratuitas, tanto en la pista del Cono de Sombra como en la Laguna de los Patos, siempre respetando las recomendaciones de seguridad y las indicaciones del personal municipal.