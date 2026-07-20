Tras las nevadas, trabajan en el despeje de nieve en Ushuaia
Tierra del Fuego20/07/2026
El Municipio desplegó máquinas y cuadrillas desde la madrugada en calles principales, barrios, veredas y paradas de colectivos.
El Municipio confirmó que la Laguna de los Patos ya está habilitada para patinaje y actividades recreativas tras las inspecciones de seguridad. Además, anunció tres jornadas con juegos, trineos y chocolatada en la pista del Cono de Sombra.
Nevadas en Tierra del Fuego: advierten por nieve, escarcha y sectores críticos en la Ruta Nacional 3Tierra del Fuego20/07/2026
El subsecretario de Seguridad Vial pidió extremar las precauciones al circular por las rutas fueguinas. Alertó sobre acumulación de nieve, escarcha y recordó que los sobrepasos indebidos siguen siendo una de las principales causas de siniestros viales.
Melella y Martín Perez agradecieron a la Selección tras el subcampeonato del Mundial 2026Tierra del Fuego19/07/2026
El gobernador de Tierra del Fuego y el intendente de Río Grande destacaron el esfuerzo del equipo de Lionel Scaloni y expresaron su orgullo por la campaña realizada en la Copa del Mundo.
Una falla en la turbina Rolls-Royce dejó sin luz a gran parte de Ushuaia y hubo sectores con más de 10 horas sin servicioTierra del Fuego19/07/2026
La DPE informó que el corte se produjo en la principal turbina que abastece de energía a la ciudad, y que luego se tuvo que trabajar en descongelamiento de sistemas auxiliares.
Tolhuin registra un consumo récord de agua por el frío extremo y reorganizan el abastecimientoTierra del Fuego18/07/2026
La DPOSS advirtió que el uso de canillas abiertas para evitar el congelamiento de cañerías disparó la demanda y obligó a implementar un nuevo esquema de distribución.
Río Grande vivirá la final del Mundial en pantalla gigante: convocan a alentar a la Selección en el Parque de los 100 AñosTierra del Fuego18/07/2026
Se transmitirá en vivo y de forma gratuita la definición entre Argentina y España este domingo desde las 14:30. Se espera una gran convocatoria para acompañar a la Scaloneta.
La Dirección Provincial de Energía confirmó que el inconveniente se produjo en la turbina Rolls-Royce de la central termoeléctrica en medio de una ola de frío extremo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para las próximas 48 horas. Protección Civil pidió extremar los cuidados, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Frío extremo: la DPOSS pidió proteger las cañerías para evitar cortes de agua en Ushuaia y TolhuinTierra del Fuego18/07/2026
El organismo recordó que el mantenimiento de las instalaciones internas es responsabilidad de cada usuario y difundió una serie de recomendaciones para prevenir el congelamiento de las cañerías.
El Gobierno de Tierra del Fuego desmintió un supuesto asueto por el Mundial 2026Tierra del Fuego16/07/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego aclaró que no habrá asueto administrativo este jueves 16 ni viernes 17 de julio y confirmó que la Administración Pública Provincial funcionará con normalidad, desmintiendo a páginas truchas de Facebook.
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Regresó al país el contingente de la Armada Argentina que participó de la misión humanitaria en VenezuelaNacionales17/07/2026
Los 25 efectivos fueron recibidos en la Base Aeronaval Comandante Espora tras más de dos semanas de trabajo en las zonas afectadas por la catástrofe natural.
Milei anunció que declarará feriado nacional el día de los festejos por el subcampeonato de la Selección ArgentinaNacionales19/07/2026
El Presidente informó a través de su cuenta de X que la fecha será definida por los jugadores y el cuerpo técnico. La medida busca facilitar las celebraciones por la histórica campaña de la Albiceleste en el Mundial 2026.
La AFA agradeció el apoyo de los argentinos: "Gracias por acompañarnos siempre"Mundial 202620/07/2026
Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la entidad destacó el acompañamiento recibido durante todo el torneo. Además, informó que parte del plantel viajará directamente hacia sus clubes, mientras que una delegación llegará este lunes al país.
Se cae la idea de un feriado nacional por la Selección y Messi no vuelve a ArgentinaNacionales20/07/2026
El Gobierno nacional redefinió el operativo de recepción tras confirmarse que Lionel Messi y otros referentes no regresarán al país junto al resto de la delegación.
El actor estadounidense calificó a la Argentina como "el país más racista del mundo" y desató una ola de repudios en redes sociales.