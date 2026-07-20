Tras las nevadas, trabajan en el despeje de nieve en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia reforzó el Operativo Invierno luego de las nevadas registradas en la ciudad, con trabajos de despeje, distribución de tierra y sal para garantizar la circulación del transporte público, los servicios de emergencia y los vecinos.

Las tareas comenzaron durante la noche del domingo en los sectores más afectados y se retomaron a las 4.30 de este lunes sobre el circuito primario de la ciudad.

La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, explicó que desde las 5 de la mañana los equipos municipales intervienen en las calles utilizadas por los colectivos y los servicios esenciales. “Desde las 5 de la mañana se interviene sobre el circuito primario, que es por donde circula el transporte público y transitan los servicios de emergencia, con el objetivo de asegurar la conectividad de toda la ciudad”, señaló.

La funcionaria indicó que los trabajos continuarán durante el mediodía, la tarde y la noche, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas.

El transporte público funciona con normalidad

Desde el Municipio informaron que el circuito primario se mantiene transitable y que, hasta el momento, no se registraron inconvenientes en el servicio de transporte público de pasajeros.

En paralelo, las cuadrillas de Bacheo, junto con equipos que trabajan con camionetas y cuatriciclos, atendieron requerimientos fuera de las calles principales.

Durante la jornada se realizaron tareas de despeje en Andorra, Los Morros y la zona Centro, donde se reforzó la limpieza debido a la importante acumulación de nieve.

También se utilizaron motoniveladoras en el barrio 128 Viviendas de ATE, mientras que se llevaron adelante trabajos de ripiado y mantenimiento en Urbanización San Martín, Andorra, Dos Banderas, Oshovia, Akar, la zona alta del barrio Obrero y Escondido.

El operativo incluyó además la limpieza de veredas, garitas de colectivos y escaleras públicas, con la participación de distintas áreas municipales.