Río Grande firmó un convenio para ampliar las acciones de salud mental en la ciudad

El Municipio de Río Grande y la Asociación Civil Global Psy firmaron un convenio marco de cooperación destinado a fortalecer las políticas públicas de salud mental mediante el desarrollo de programas de capacitación, investigación y formación de recursos humanos.

El acuerdo fue suscripto por el subsecretario de Salud del Municipio, Agustín Pérez, y el presidente de Global Psy, Carlos Enrique Odriozola, quienes coincidieron en la importancia de consolidar el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones especializadas para brindar mejores respuestas a las necesidades de la comunidad.

A partir de este convenio, ambas instituciones impulsarán proyectos de investigación, actividades de capacitación y propuestas interdisciplinarias orientadas a fortalecer los conocimientos y la formación permanente de los equipos de trabajo vinculados al área de salud mental.

Además, el acuerdo contempla el intercambio de experiencias, herramientas técnicas y conocimientos para contribuir al diseño y fortalecimiento de políticas públicas enfocadas en la prevención, promoción y atención de la salud mental.

Desde el Municipio destacaron que la articulación con organizaciones especializadas permitirá optimizar recursos, ampliar el acceso a acciones preventivas y desarrollar iniciativas con impacto social que beneficien a la comunidad de Río Grande.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo municipal reafirmó su compromiso de continuar promoviendo políticas públicas destinadas al bienestar integral de los vecinos, fortaleciendo el trabajo conjunto con instituciones que desarrollan tareas vinculadas a la salud mental.