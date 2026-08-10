Netanyahu rechazó el plan de Trump para Gaza y condicionó la retirada de Israel al desarme de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó el acuerdo para Gaza anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que las fuerzas israelíes no se retirarán del territorio palestino hasta que Hamás haya sido efectivamente desarmado.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos”, afirmó Netanyahu durante una reunión de su gabinete, aunque aclaró que su gobierno continuará las conversaciones con Washington sobre el futuro de Gaza.

La posición israelí introduce una diferencia central respecto del esquema presentado por Trump. El presidente estadounidense había señalado que las fuerzas de Israel se retirarían una vez completado el proceso de desarme de Hamás, mientras que Netanyahu remarcó que no habrá retirada mientras su gobierno no considere cumplida esa condición. “No llevaremos a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado”, sostuvo el primer ministro.

La discusión adquiere especial importancia por la situación territorial dentro de Gaza. Las fuerzas israelíes mantienen actualmente el control de más de la mitad del enclave palestino, donde viven aproximadamente dos millones de personas y cuya infraestructura quedó severamente afectada por los ataques ordenados por Netanyahu y que incluso mató a miles y miles de víctimas civiles.

Pese al rechazo público del documento, Netanyahu indicó que las conversaciones con Estados Unidos continuarán, por lo que la negociación sobre las condiciones de seguridad, el desarme de Hamás y una eventual retirada israelí permanece abierta.