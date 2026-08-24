"Los ucranianos no serán el pavimento bajo los pies de reyes y caudillos" dijo Zelenski en el Día de la Independencia de Ucrania

A 35 años de la aprobación del Acta de Declaración de Independencia, Ucrania conmemoró su día nacional en plena guerra extendida con Rusia con un discurso de fuerte contenido político y emotivo de Volodímir Zelenski.

Desde la Plaza de Santa Sofía, en Kiev, el mandatario afirmó que la independencia no es un hecho casual de la historia y ratificó que su país resistirá la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022."Hoy se cumplen 35 años de nuestra independencia. Antes de eso, muchos no creían que Ucrania llegaría a ser independiente. En aquel momento, los servicios de inteligencia más fuertes del mundo no daban a sus presidentes un pronóstico seguro de que Ucrania realmente sería independiente", recordó.

"Pero los ucranianos restauraron la independencia de su Estado. Los ucranianos preservaron la independencia de su Estado. Y nosotros, sin duda, protegeremos la independencia de Ucrania. Ninguna duda cabe de esto: Ucrania será independiente siempre", aseguró.

En su mensaje, Zelenski apuntó contra quienes intentan decidir el destino de su país desde afuera, en clara referencia a Moscú y a las negociaciones sobre territorio. "Aquellos cuya cabeza aún permanece atrapada en el siglo XX o en siglos anteriores, y aquellos que añoran los tiempos en que unos pocos personajes podían repartirse medio mundo, tal vez simplemente no comprendan en qué se basa nuestra certeza", dijo.

Y definió cuál es el motor de la resistencia ucraniana en esta guerra extendida: "La fuerza de esos sueños como los que tienen millones de ucranianos y millones de otras personas libres en el mundo: el sueño de vivir su propia vida y lograr que nuestros hijos puedan vivir. Vivir, y no ser el asfalto bajo los pies de alguien, bajo los tanques de alguien, bajo el imperio de alguien".

En esa línea, afirmó que la guerra demostró un hecho concreto: "En esta plaza se escucharon muchas palabras, muchas esperanzas, pero ahora aquí suena un hecho. Un hecho demostrado por la fuerza y la resistencia de nuestra gente en una guerra a gran escala".

"Los ucranianos no serán el pavimento bajo los pies de reyes y caudillos. Los ucranianos no serán moneda de cambio en las disputas entre capitales. Los ucranianos no se someterán a aquello en lo que no creen", sentenció.

El acto incluyó un homenaje a los caídos en defensa del país, con la presencia de familiares de soldados en la plaza, y un pedido de Zelenski de honrar "la memoria de aquellas personas que, defendiendo nuestros colores azul y amarillo, defendiendo nuestra independencia, dieron sus vidas para que Ucrania pudiera vivir".