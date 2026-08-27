Inundaciones catastróficas en Nepal y el Tíbet dejan más de 350 muertos y 1.300 desaparecidos

Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra provocados tras el colapso de un glaciar arrasaron comunidades en la frontera entre Nepal y China, mientras los equipos de rescate buscan a cientos de personas desaparecidas.

Equipos de emergencia continúan este jueves con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras las devastadoras inundaciones y aludes de lodo que golpearon distintas zonas de Nepal y la región del Tíbet, luego del colapso de un glaciar en el Himalaya.

Según informó la policía, al menos 353 personas murieron y más de 1.300 permanecen desaparecidas, entre ellas extranjeros y peregrinos. El desastre también provocó el desplazamiento de cientos de personas y dejó importantes daños en viviendas, caminos y puentes.

Las imágenes registradas durante la emergencia muestran la magnitud del fenómeno: grandes corrientes de agua y lodo avanzaron sobre las comunidades, mientras habitantes intentaban escapar antes de que las inundaciones alcanzaran edificios y vehículos.

Una de las zonas más afectadas es el distrito de Nuwakot, en Nepal, donde los rescatistas encontraron viviendas cubiertas de barro, vehículos sepultados y numerosos sectores afectados por los deslizamientos. Las tareas de emergencia se desarrollan bajo condiciones complejas debido a la geografía montañosa y a la presencia de grandes cantidades de escombros.

En el lado chino, las inundaciones también afectaron sectores próximos a la frontera con Nepal. Imágenes difundidas por medios locales mostraron daños en el puerto de Gyirong, en la región del Tíbet, donde las aguas y los materiales arrastrados por el aluvión provocaron importantes destrozos.

El colapso de un glaciar desencadenó el desastre

El episodio se produjo en una región especialmente vulnerable a las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra por sus empinadas laderas y profundos valles.

La zona del Himalaya concentra algunos de los glaciares y picos más elevados del planeta. Los especialistas advierten que el retroceso y deshielo de los glaciares se volvió más frecuente en las últimas décadas en un contexto de aumento de las temperaturas asociado al cambio climático.

El colapso de la masa glaciar generó un enorme torrente de agua y sedimentos que descendió rápidamente hacia las zonas pobladas, arrastrando todo a su paso.

Los equipos de rescate trabajan en distintos puntos afectados para localizar a las personas que continúan desaparecidas. Las tareas incluyen la remoción de barro y escombros, además del traslado de heridos y sobrevivientes hacia lugares seguros.

La magnitud del desastre mantiene en alerta a las autoridades de Nepal y China, mientras familiares aguardan información sobre cientos de personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Las autoridades enfrentan además dificultades para acceder a algunas de las zonas afectadas debido a los daños provocados en rutas, puentes y otras vías de comunicación.