Trump fue contundente sobre el petróleo de Venezuela: “Estados Unidos va a quedarse con todo”

Presidente de EE.UU Donald Trump | Foto: Archivo

La administración de Donald Trump reveló nuevos detalles del acuerdo petrolero con Venezuela y el presidente estadounidense dejó una definición que rápidamente concentró la atención: “Estados Unidos va a quedarse con todo eso, vamos a extraer ese petróleo”.

El acuerdo involucra 17 yacimientos venezolanos, que reúnen reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles de petróleo. La magnitud de los recursos es uno de los principales puntos que explica el fuerte interés de Washington.

Según el documento difundido por la Casa Blanca, las autoridades interinas de Venezuela otorgaron a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por 100 años sobre esos yacimientos.

Pero el propio Trump dejó en claro que el objetivo estadounidense va mucho más allá de la participación de una sola empresa. Desde el Despacho Oval afirmó que las principales compañías petroleras de Estados Unidos están interesadas en ingresar al negocio. “Tenemos a Exxon entrando, tenemos a Chevron entrando, nuestras grandes compañías petroleras están entrando y todo el mundo está pujando”, sostuvo.

Trump describió las reservas venezolanas como “un valor increíble que estaba dormido” y planteó que ahora serán explotadas.

Los 65.000 millones de barriles comprendidos en las concesiones mencionadas en el acuerdo representan una cantidad superior a las reservas petroleras estimadas de Estados Unidos, que rondan los 46.000 millones de barriles.

El anuncio vuelve a colocar a Venezuela y sus enormes reservas de crudo en el centro de la estrategia energética de Washington. Mientras tanto, el país continúa atravesando una profunda crisis económica, con una inflación elevada y una economía cada vez más dolarizada. Las promesas de Trump de impulsar la reconstrucción de Venezuela están bajo cuestionamiento.