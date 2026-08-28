Trump anunció un acuerdo con Venezuela por el control de 65.000 millones de barriles de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Venezuela que, según afirmó, permitirá a empresas y al Gobierno estadounidense tomar el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Trump presentó el pacto como un acuerdo histórico y aseguró que se trata del “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y, según explicó, las negociaciones estuvieron a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El acuerdo contempla una participación mayoritaria de Estados Unidos sobre una parte de las enormes reservas petroleras venezolanas. Sin embargo, hasta el momento la administración estadounidense no difundió públicamente todos los detalles sobre los campos incluidos, las empresas que participarán ni la estructura jurídica y financiera mediante la cual se ejercerá ese control.

Trump sostuvo que la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitirá incrementar significativamente el suministro de petróleo para Estados Unidos. También afirmó que el acuerdo contribuirá a reducir los precios de los combustibles y, al mismo tiempo, permitirá avanzar en la recuperación de la industria petrolera venezolana.

Por su parte, Marco Rubio aseguró que el entendimiento podría movilizar cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, además de generar empleos y contribuir a la reconstrucción de la economía de Venezuela.