Estados Unidos, Colombia y Ecuador coordinan una estrategia contra los cárteles en la frontera

Altos mandos militares de Estados Unidos, Colombia y Ecuador mantuvieron este jueves una reunión en San Lorenzo, localidad ecuatoriana ubicada en la frontera con Colombia, para avanzar en una estrategia conjunta contra las bandas criminales y las organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en la región.

Del encuentro participaron el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan; el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora; y su par ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo. También estuvieron presentes el comandante general de las Fuerzas Armadas colombianas, Erick Rodríguez, y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard.

La reunión se desarrolló en una zona considerada estratégica por su ubicación fronteriza y por la actividad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Donovan afirmó que “la frontera entre Colombia y Ecuador es un punto estratégico geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo”, y sostuvo que los tres países buscan modificar esa situación mediante una coordinación regional.

“Hoy, estamos cambiando las reglas del juego”, afirmó el jefe del Comando Sur.

Donovan señaló además que el objetivo de la reunión fue consolidar una estrategia común para perseguir a los principales integrantes de las organizaciones criminales, desarticular sus estructuras logísticas y evitar que encuentren refugio en la región.

“En una poderosa muestra de unidad regional, nos reunimos en San Lorenzo, en medio de esta peligrosa región. Bajo la bandera de la coalición americana contra los cárteles, consolidamos una estrategia unificada para perseguir a los líderes de los cárteles, desmantelar su logística y negarles permanentemente refugio seguro”, expresó.